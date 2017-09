Trabajadores tendrán pensión vitalicia al terminarse ahorros

Con las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) aprobadas por 74 diputados de la Asamblea Legislativa ayer en la madrugada se les aumentó la tasa de cotización del 13 % al 15 % a los trabajadores y empleadores; además, se configuró una Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones y una Cuenta de Garantía Solidaria.

11 cosas que todo salvadoreño debe saber sobre las reformas de pensiones

Del 15 % de la cotización, el trabajador empezará recibiendo 8.1 % en su cuenta individual y llegará a 11.1 % en 2050. Antes de la reforma, recibía 10.8 %, pero con la reforma le disminuyó porque 5 % pasará al fondo solidario, que irá disminuyendo al 2 % en 2050. El 1.9 % restante es el pago por la administración a las AFP, que era de 2.2 %.

El artículo 116-A dice que la Cuenta de Garantía Solidaria asume el financiamiento y pago presente y futuro de la pensión mínima y de las obligaciones de los institutos previsionales del Sistema de Pensiones Público, pensiones de longevidad, vejez y sobrevivencia. Cuando el trabajador se jubile, las AFP calcularán su pensión con el dinero aportado a la cuenta individual, más la rentabilidad ganada, aplicando una tasa de interés implícita. Ese dinero se dividirá entre 20 años o 240 mensualidades. Si el jubilado vive más de 20 años o en el caso de las mujeres 80 y los hombres 85, se le financiará la pensión vitalicia con el fondo solidario hasta que muera.

Cuando se jubile también le regresarán 3 % del 5 % aportado al fondo solidario. El 2 % que le quedó será para que le mantenga la pensión vitalicia después de 20 años de jubilación. Habrá una pensión mínima de $207 que operará cuando se agote el saldo de la cuenta individual antes de los 20 años de goce de la pensión por renta programada.

Sánchez Cerén sanciona reforma de pensiones recién aprobada por diputados

La pensión por invalidez total y fallecimiento será del 50 %; por invalidez parcial cubrirá el 35 %. En caso de fallecimiento del afiliado que se encuentre percibiendo la pensión con cargo a su cuenta individual pasará a un beneficiario.

Se mantendrá la edad de jubilación en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres. Pero con 20 años de cotización se podrían jubilar.

Además, se creó un comité actuarial que revisará cada tres años el monto de la pensión mínima, la sostenibilidad de la cuenta de garantía solidaria, los cambios de expectativa de vida y las condiciones del mercado laboral sobre los resultados del sistema. Cada cinco años se revisará la expectativa de vida para determinar la edad de jubilación.

El Gobierno asume el compromiso de establecer en el Presupuesto General de la Nación 2.5 % para pagar pensiones vitalicias y del antiguo sistema. En la actualidad, en el presupuesto solo tenían establecido porcentajes la Corte Suprema de Justicia y el FODES para alcaldías.

Cuando no alcance, siempre seguirá emitiendo Certificados de Inversión Previsional (CIP), solo que las nuevas emisiones tendrán cinco años de gracia, 30 años plazo, y habrá un aumento gradual de 4.5 % al 6 % de interés, según otra reforma que se hizo a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Asimismo, se emitió un decreto transitorio para reestructurar las deudas que tenía que pagar el 4 de octubre y se pasó para abril de 2018.

Madrugón

Para aprobar las propuesta de reformas al sistema de pensiones, la sesión plenaria empezó el miércoles casi a las 6 de la tarde, después de tener un acuerdo en una comisión especial. Pero la votación se concretó el jueves a la 1:12 de la madrugada.

Las diputadas de ARENA Alejandrina Castro, Karla Hernández y Patricia Valdivieso se abstuvieron, porque dijeron que no estaban convencidas de los beneficios que se ofrecen.

A la 1:52 de la mañana el presidente de la Asamblea y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dio por cerrada la plenaria número 114 para cumplir con el procedimiento de formación de ley y volvió a convocar.

A esa hora le mandó el decreto al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, hasta su casa. Según una fuente, el documento lo llevó el motorista del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien llegó desde el mediodía a las reuniones privadas.

En ese tiempo, la comisión de hacienda se reunió para sacar decretos transitorios al FOP y un decreto con la emisión de casi $169 millones en deuda.

A 30 minutos de cerrar, en la misma madrugada, Gallegos inició la sesión plenaria número 115, y anunció que recibía el decreto sancionado por parte del presidente de la república. La decisión fue exprés. Eso arrancó aplausos en los diputados del FMLN. Sánchez Cerén también les agradeció en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Creemos que en esto hubo acercamientos, no hubo ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro propuestas de ningún lado, creo que no hubo ni ganadores ni perdedores, no hubo ni vencedores ni vencidos, lo que hay es que todos llegamos a un acuerdo y la población a ganar”, dijo al final el ministro Cáceres, que después entró al pleno a despedir y abrazar a los diputados de todas las fracciones.

Según Cáceres, se aprobó una propuesta de consenso, aunque el FMLN insistió que en el fondo cedieron a la propuesta de los partidos de ARENA, GANA, PCN y PDC, que en realidad tomaron como base la propuesta de ASAFONDOS. La reforma se apuró en la última semana ante la amenaza que tenía el Gobierno de caer en impago, aunque algunos expedientes tenían como siete años.