Trabajamos con base en un presupuesto, no vamos a endeudar a esta municipalidad”

Cuando llegó a ocupar por primera vez el título de alcaldesa tenía 36 años de edad, no tenía experiencia municipal y tampoco sabía que ocuparía ese puesto la siguiente mitad de su vida. Esta mañana en la que nos recibe Milagro Navas está mas cerca de terminar sus 10 períodos a la cabeza de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, y está en el enorme Palacio Municipal, que ahora recibe a los residentes y visitantes a la entrada del municipio, y que aunque ha recibido críticas, es para ella uno de sus legados y de la visión que junto con su concejo tienen en el futuro que tendrá Antiguo. Por primera vez, desde que ganó en 1988, a Navas se le escucha barajar la opción del retiro.

El próximo 4 de marzo en las urnas contenderá por un undécimo período y aunque está confiada en que ganará se inscribió en la planilla B, para que en caso de no resultar, entonces asegure un espacio como concejal. Esto y más compartió “Doña Mila”, desde la tercera planta de su Palacio Municipal.

“Me he inscrito (en planilla B) porque yo quiero servir desde cualquier trinchera, creo que mi humildad

llega más allá de lo que la gente no conoce”.

Lleva 30 años como alcaldesa y si gana sería el undécimo periodo. Quienes la apoyan la ven como un récord positivo. Pero otros opinan que es necesaria la alternancia, ¿qué opina usted de la alternancia?

La alternancia para mí va en varios factores: mi mejor alternancia ha sido la comunicación que yo he tenido con mi población. Y por qué digo que he tenido alternancia, porque ha habido cambios en el caminar en el trabajo de día siempre y en cada elección siempre ha habido alternancia porque la gente ha querido cosas nuevas.

¿Hasta dónde ha pensado llegar, ya evaluó el retiro?, ¿cuáles son los planes a futuro?

En este periodo, usted sabe ya me casé, estaba pensando en otras cosas, pero a mí me gusta la política, me gusta el servicio. A mí el partido me ha querido y me ha dado varias oportunidades. Una de ellas fue hace tres periodos que querían que fuera a la Asamblea Legislativa, yo no menosprecio el trabajo de la Asamblea, pero quizá como he hecho tanto desde el desarrollo local me gusta más, porque aquí se trabaja más con la gente.

¿Si gana será el último período o buscará otro más?

Fíjese que no he pensado en otra reelección después de este undécimo período. Yo estoy pensando en ver cómo se prepara más gente, jóvenes que tengan la capacidad... Con mi esposo estamos pensando, porque él es pequeño empresario, y está pensando en poner un negocio, pero Dios dirá. Pero no dejaría de apoyar a la comuna con la experiencia que yo tengo.

“Quiero que quede bien claro: este Palacio no fue una decisión de Milagro Navas. Este Palacio surgió de la necesidad”.

¿La Asamblea no es opción?

Nunca me ha llamado la atención, pero no hay que decir “de esta agua no beberé”. Pueda ser que al final me vuelva a dar por seguir trabajando y trabajando, y decida irme a la Asamblea. No es una opción para mí, pero a lo mejor decido ir a probar, pero no estoy pensando en otra elección, ni en una elección para la Asamblea. Es tan prematuro que no podría hablar del futuro que es incierto. Yo soy práctica y vivo en el hoy. Confío y tengo fe que ganaré este período.

En la elección pasada tuvo dos veces más votos que el FMLN. Pero en política no hay nada escrito, ¿usted se inscribió en la planilla B?

¿Evalúa la opción de no ganar?

No, no, yo evalúo la opción de ganar, pero en todo caso... yo pienso que sí vamos a ganar, porque hemos trabajado para ganar, no para perder y no estoy hablando con prepotencia. Estoy hablando con toda la humildad del mundo diciéndole a la comunidad de Antiguo Cuscatlán “si yo te pido tu voto es porque he cuidado tus arcas”.

Usted menciona la humildad, pero en el hipotético de no ganar las elecciones, ¿usted trabajaría con el mismo ahínco como concejal?

Si me dejan trabajar como concejal, como deber ser, sí lo haría. Porque yo sí creo que no importa donde estés lo que sí importa es lo que podás dar a una población que cree en ti. Pero más creo en que ellos quieren que siga siendo la alcaldesa.

Félix Ulloa hace un análisis sobre su cuadro político y considera que hace 30 años los vientos soplaban a su favor y que mucho de que siga en Palacio Municipal se debe a “golpes de suerte”. ¿Qué opina?

Yo no llamo “golpe de suerte” a lo que usted está trabajando y la gente le ha pedido, son cumplimientos hacia una población. Yo no sé si sacar un municipio de donde estaba sea suerte. Porque cuando yo vine aquí solo había tres pequeñas zonas fuertes: estaba McCormick, estaban unas cinco empresas en Merliot y en el Plan de la Laguna. (Hoy) tenemos como 500 a 600 empresas entre comercio e industria que es lo que mantiene esta municipalidad, además de los proyectos que hay con el pequeño y mediano empresario.

Si su período se acabara el 4 de marzo, ¿cuáles son los legados en infraestructura, en la parte económica, social, deportes y cultura?

Empecemos por las estructuras: las calles, no eran como estaban, esa es una gran estabilidad para que la gente entre con el comercio. Hemos hecho este gran Palacio, criticado, pero aquí está. Hemos hecho el mercado municipal, el cementerio Jardín, el parqueo, las clínicas municipales, las canchas y lo más importante es cómo nos dedicamos a proyectos sociales para los niños de escasos recursos de las comunidades. Hemos tratado de ser integrales.

¿Cuál ha sido su principal logro en los últimos tres años?

El Palacio y el parqueo, porque nosotros trabajamos con base en un presupuesto y no vamos a endeudar a esta municipalidad porque al final del camino lo paga la población.

Mucho se ha criticado este Palacio ¿por qué era necesario?, ¿qué la motivó a hacerlo?

No, no es que lo que me motivó a mí. Quiero que quede bien claro: este Palacio no fue una decisión de Milagro Navas. Este Palacio surgió de la necesidad, porque alquilábamos cuatro casas. Catastro estaba fuera, proyección social, desarrollo urbano, sindicatura también, entonces se decidió hacer el Palacio Municipal y fue una decisión colegiada con todo el concejo municipal. Lo que sucede es que nosotros vamos pensando en grande, si usted lo ve ya hay subdivisiones y el Palacio dentro de poco no va ni a alcanzar.

Hablando de seguridad, hay 300 CAM y 38 cámaras para videovigilancia, pero el municipio sigue registrando robo de autos, de casas y le siguen “tirando cadáveres” en el bulevar Poma. ¿Qué está fallando?

Pero esos quizá me los vienen a dejar con dedicatoria. Vaya, mire, usted sabe, y no es echarle culpa, la seguridad no es un tema nuestro, es del gobierno central, ellos tienen la obligación y tienen los medios para cuidar todo el país. Que ahora nos están echando el tema de la seguridad y nosotros los alcaldes nos hemos puesto las pilas es una cosa diferente. Pero no confundamos, la seguridad le corresponde al gobierno central. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de prevención.

Prueba de ello es que esta municipalidad ya tiró a licitación la Ciudad Inteligente, que contempla 380 cámaras, sensores de parqueo, drones, cada carro del CAM tendrá una computadora con GPS. Además, del proyecto de las luminarias que ya se está ejecutando.

Usted dice que el problema de la inseguridad le concierne al gobierno central, que es su responsabilidad. Entonces, si un municipio es seguro ¿es gracias al gobierno central?

Perdón, me ha malinterpretado o yo no me he dado a entender. Cuando yo le digo que la seguridad es responsabilidad del gobierno central es cierto, pero cuando le digo que el éxito de este municipio es el trabajo que ha hecho este gobierno municipal también es cierto. Porque tenemos 300 agentes del CAM y tenemos un convenio con la PNC, pero el que está más activo es mi CAM, que es el que está bajo mi responsabilidad. Entonces el éxito de ese municipio es eso, pero hay muchos municipios que lo quieren hacer pero no tienen los fondos.

El problema del tráfico es cada vez más evidente. Su contrincante dice que se debe a que no hubo planificación. Santa Elena es un ejemplo del problema del tráfico. ¿Cómo solucionar los cuellos de botella en varias arterias de Antiguo Cuscatlán?, ¿son viables las propuestas de su contrincante para esto?

Las soluciones no son iguales (desde afuera) a que usted esté trabajando aquí, a pensar que de dónde vamos a sacar el dinero. Primero, esta alcaldía no tiene dinero para eso (hablando del viaducto que propone el candidato del FMLN). Lo otro es que es un proyecto que si no hay buena voluntad del gobierno central usted no lo puede hacer. No puede disponer de las calles principales como municipalidad. Para que tenga una idea, solo para cerrar una calle para una festividad hay que pedirle permiso al VMT. Yo estaba abriendo y empecé a hacer carriles y me lo paró el VMT, y que solo estábamos tratando de descongestionar (en Santa Elena) y me lo pararon, dijeron que no era mi competencia. No es lo mismo estar acá y con mejores conocimientos, porque yo puedo decir que haré maravillas, pero cuando gane nuevamente y no las haga voy a tener el reclamo de un pueblo por un voto. Entonces, en cositas tan insignificantes no hay apoyo, ahora yo me pongo a pensar que voy a poner una cuestión en Santa Elena, otro en la Ceiba de Guadalupe... eso no es real.

10

períodos cumple este año Milagro Navas a cargo de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Son 30 años de administración ininterrumpidos.

500

a 600 son las empresas en su mayoría del sector comercio e industria que residen en este municipio. Aquí figuran tres grandes centros comerciales.

Zoila Milagro Navas

Cargo:

Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán.

Trayectoria:

En 1987, ingresó a ARENA y un año después ganó por primera vez esta alcaldía.