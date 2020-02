"Trabajamos juntos": Cómo un taller en Cuscatlán creyó en dar una oportunidad a personas con discapacidad

Milton Pérez, de 31 años de edad, es sordo; mientras que Dennis González, de 18 , tiene discapacidad intelectual, y Faustina García, de 55, tiene quemaduras de tercer y cuarto grado en todo su cuerpo. Los tres son trabajadores de un taller de carpintería ubicado en el municipio de El Carmen, Cuscatlán, desde hace aproximadamente cinco años.

Alexander Vázquez encargado del taller y maestro de ellos, explicó lo difícil que fue para él tomar la decisión de darles el empleo.

"Cuando me dijeron que querían trabajar yo no mucho quería, porque me ponía a pensar cosas, que se podían lastimar o no me iban a comprender, pero un día en la noche hablando con mi esposa, le dije que lo iba intentar, así fue como desde entonces trabajamos juntos", manifestó.

Vásquez asegura que ellos le han dado una lección de vida, porque a pesar de las dificultades, todos los días están temprano en sus puestos de trabajo.

Asegura que incluso Milton ha logrado convertirse en su mano derecha a pesar de ser sordo. Los deja a cargo del negocio cuando él sale, y asegura que ha desempeñado muy bien su labor.

Milton fue diagnosticado desde su nacimiento con sordera y según explicó, desde pequeño los vecinos, compañeros y amigos se burlaban de él, lo veían como alguien raro, sin embargo, las ganas de superarse lo llevaron a ser un buen estudiante.

Llegó al taller hace cuatro años, cuando andaba en busca de una oportunidad laboral pues las cosas en su hogar no estaban bien económicamente, por lo que quería aportar. Además, se aburría mucho en la casa, explicó a través del lenguaje de señas.

Dedicado. Milton Pérez ha logrado ganarse la confianza del dueño del taller por su dedicación y responsabilidad en el trabajo.

Aseguró que sueña con tener su propio taller y ayudar a más personas con discapacidades como lo hicieron con él.

Faustina y Dennis afirmaron que ven como ejemplo a Milton y es lo que los motiva día a día, a asistir al taller.

"Él siempre es el primero en venir, a veces cuando Alexander no está, es Milton quien nos dice que hacer, nosotros medio le entendemos, si no él lo que hace es que en un papel nos escribe lo que tenemos que hacer, él es muy serio y paciente. Nos ha enseñado mucho", comentó Faustina.

La ganancia de ellos depende del trabajo que cada uno haga, pero en tiempo malos, el dinero reunido se lo dividen entre todos.