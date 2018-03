Trabajan una escuela de profesionalización de conductores

Lee también

Contar con un perfil diferente de conductor del transporte público de pasajeros es uno de los objetivos que perseguirá la escuela de profesionalización de motoristas del transporte colectivo, que el Viceministerio de Transporte (VMT) prevé poner a funcionar en 2017.El proyecto es en elaboración con la Dirección General de Transporte Terrestre del VMT, y se realizará en coordinación con los empresarios de transporte, y también buscará tener conductores que no cometan tantas infracciones.“De tal manera de generar mano de obra que permita suplir aquellos que, hoy por hoy, andan en se juego del gato y el ratón que los agarran un día, se van, los sancionan”, dijo el viceministro de Transporte, Nelson García.El VMT informó que este año entregó 14,911 carnés de motoristas, que es uno de los documentos exigidos que acredita a las personas para conducir transporte colectivo. Sin embargo, en la escuela de profesionalización agregarían más requisitos. “Hay que poner requisitos, la verdad que lo que queremos es un nuevo tipo de conductor, por eso hay que impulsar el examen psicológico”, expresó García.En el tema de la deuda de los motoristas, considera que la Asamblea Legislativa debería ampliar el plazo de los planes de pago, que actualmente son de 12 meses.Opinión compartida por Catalino Miranda, de la Federación de Transportistas (FECOATRANS). “Creo que la escuela de integración es lo mejor, pero debe de haber facilidad para que los conductores que no son drogos, que no son borrachos, tengan un derecho a que puedan pagar sus multas que adeudan a un plazo a largo tiempo, no una prima muy elevada”, dijo.Dice ser de la idea de contar con una escuela de capacitación de motoristas y que ya presentaron una propuesta, la cual esperan sea discutida con otros empresarios. “Estamos ya en proyecto a partir de enero, nosotros también a tener nuestra escuela empresarial, que no va a ser oficial, pero va a ser una escuela empresarial para tener una mano de obra más calificada”, indicó Miranda.Además de tener licencia de conducir, debe pesar la experiencia. “Es más que un privilegio tener un conductor que no tenga accidentes, que cuide la unidad y que respete a los usuarios”, enfatizó el empresario.