Trabajar 4 días y descansar 3, una reforma al horario laboral de El Salvador en estudio

Una reforma del horario laboral se está estudiando en la mesa económica que se tiene con el Gobierno, dijo hoy el diputado de ARENA Juan Valiente.La reforma está orientada a reducir los días laborales por semana de los cinco actuales a cuatro, para ampliar los por ahora dos días de descanso a tres.El número de horas trabajadas por semana no se modificaría, sino que se redistribuiría en cuatro días. Para el caso de la semana laboral diurna, esta quedaría, por ejemplo, con cuatro días de jornadas de once horas cada uno; en el caso de los trabajos en horas diurnas, las 39 horas se dividirían en cuatro jornadas de poco más de nueve horas cada una.En el primer caso, por ejemplo, alguien que entraba a las 7:00 de la mañana saldría a las 6:00 de la tarde, al cumplirse las once horas, pues "las pausas indispensables para descansar, comer o satisfacer otras necesidades fisiológicas" cuentan dentro del tiempo comprendido como "jornada de trabajo", según el actual Código de Trabajo vigente.No sería el primer país en el que se contempla esta posibilidad. En Europa, por ejemplo, las horas de trabajo por semana son de 40, y según el portal de la BBC en Utah ya se puso en práctica esta modalidad en 2007 para los empleados públicos. El resultado fue un ahorro de al menos $1.8 millones en gastos de energía en los primeros diez meses, pues se gasta menos luz en las oficinas, hay menos consumo de aire acondicionado, entre otros.En Suecia también se han hecho experimentos relacionados a esta práctica y como resultado se tuvo menos bajas en los empleados por enfermedad y un aumento enla productividad de los mismos.