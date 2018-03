Trabajo ODS con enfoque de género

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas es el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030 al que se comprometieron diferentes países, entre estos El Salvador; no obstante, el enfoque de género tiene que estar presente en las acciones para cumplir el resto de objetivos, comentó Jessica Lomelín, jefa de Prensa y Comunicaciones para Equal Mesures 2030.

“Si estás hablando de la salud, tiene que tener una perspectiva del género o de la economía o del acceso del agua. Entonces no solamente el (ODS) 5 es de las mujeres y los demás de la población en general”, expresó previo a su participación en el foro “Mujeres imparables” realizado ayer por Plan Internacional, en el marco del Día Nacional e Internacional de la Mujer.

Equal Mesures es una alianza entre el sector privado y la sociedad civil que busca empezar a medir el progreso de la meta para las niñas y las mujeres y poder contar con una plataforma digital donde se pueda hacer un índice global del avance en estos objetivos.

La información también serviría para tener más incidencia. “Si hemos puesto leyes bien, pero si no se están convirtiendo en algo real, algo concreto de cambio para las niñas y las mujeres, ahí es donde tenemos que enfocar más”, dijo.

Sobre la violencia contra las mujeres parece que está “normalizada”, por lo que considera que es necesaria no solo la educación sobre los derechos, sino también la información de los mecanismos existentes para denunciar, recibir ayuda de la Policía o ayuda psicológica.

“La violencia sexual es la violencia que más está afectando a la mujer, todavía hay muchos casos de denuncia de violencia sexual. La Policía en 2017 reconoció 1,376 casos de niñas agredidas sexualmente”, dijo Carmen Elena Alemán, directora de Plan.

De acuerdo con un estudio de la organización, una de cada cinco niñas no estudia. En El Salvador, para 2016 el 40 % de niñas entre 16 y 18 años no continuó con sus estudios. “Tenemos un 37 % de mujeres que no estudia ni trabaja, y esa estadística para los hombres es menor. Desde ahí podemos ir reconociendo que hay todavía brechas para que tengamos igualdad de oportunidades”, agregó.