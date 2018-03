Trabajos en carretera al puerto con retraso de más de un mes

Lee también

El avance global de los trabajos de mejoramiento y ampliación a seis carriles de un tramo de la carretera al puerto de La Libertad es de 7 %, con un mes y medio de retraso según lo programado, debido a que dos empresas distribuidoras de energía eléctrica no mueven 61 postes para liberar espacio para los trabajos de cambio de tuberías necesarios.“DELSUR, de 42 postes que tiene que mover, únicamente ha logrado hacer una reubicación de 24 y va a seguir, porque sigue estas próximas semanas en ese ritmo. Y Abruzzo, de 43, no ha logrado mover ninguno”, dijo Felipe Rivas, director del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).Aunque tienen a su cargo la ejecución del proyecto en el tramo que va del puente El Trébol hasta el redondel Farabundo Martí (conocido como Utila), dice que no tienen competencia en la regulación y lo que hacen es notificar a las empresas del proyecto y pedir que reubiquen los postes al nuevo trazo de los derechos de vía que quedarán con la ampliación de la carretera.“Están en todo el tramo (los postes), en los laterales y en el centro. Nosotros necesitamos una liberación de todos hacia el nuevo estatus, es decir, hacia los nuevos derechos de vía”, dijo.Agrega que también se tienen que remover dos pasarelas que están en el tramo, también ubicadas en los derechos de vía. Una de las empresas que tiene una les dijo que la removería este fin de semana. La otra está pendiente porque “está intentando demandar al Estado cuando está usando los derechos de vía”, afirmó Rivas.La primera fase del proyecto implicaba el cambio de tubería y la ampliación a los laterales por la zona del Viceministerio de Transporte (VMT) hasta la intersección con el bulevar Orden de Malta. “Nuestra mayor preocupación es que iríamos mucho más rápido si tuviéramos más áreas de trabajo para la colocación de tuberías y para empezar la parte vial estrictamente”, dijo Rivas.Si logran avanzar en la liberación de espacio, entrarían a la segunda fase en dos semanas. Otro inconveniente es que algunas empresas no cumplen las disposiciones de horario para que ingrese transporte de carga con capacidad mayor a 15 toneladas.