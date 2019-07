Trabajos en la planta Las Pavas se terminarán en 2020

Los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas, en el municipio de San Pablo Tacachico, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), concluirían en diciembre de 2020 y con ello se prevé duplicar la producción de agua potable y mejorar el servicio en el Gran San Salvador.

El contrato del proyecto de rehabilitación de las obras de captación, potabilización y electromecánicas de la planta potabilizadora Las Pavas se firmó el 8 de febrero de 2018 con la empresa Suez Internacional, por un monto de $61,528,954.63 proveniente de un préstamo con Francia y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para un plazo de 24 meses.

"Pasó un año y medio que no se definían si empezaban o no empezaban. Pero ya este día (ayer) ya con la empresa Suez, la empresa supervisora y el equipo de ANDA y parte del gabinete social, en mención al Plan Control Territorial, estamos presentes para ver el inicio ya de una manera constante, no va a tener pausas y trabajo 100 % por parte de la empresa contratada", dijo Fréderick Benítez, presidente de ANDA.

Actualmente la planta produce 1.6 metros cúbicos por segundo de agua potable y con el cambio de los 36 motores, trabajos de infraestructura y electromecánica, se espera aumentar el caudal a tres metros cúbicos por segundo.

"Hoy se arranca con las remodelaciones para poder sacar provecho a esta capacidad y garantizar (agua) a más de 300,000 viviendas en el Área Metropolitana", dijo Michelle Sol, ministra de Vivienda.

Otro tema que urge a la autónoma es el cambio de tuberías de agua potable, pues entre el 50 % y 60 % de agua se pierde por fugas, robo o por conexiones fraudulentas. El proyecto costaría más de $50 millones.

"La fundación del Gran San Salvador ahí en el centro es donde está la tubería más vieja o antigua u obsoleta. De ahí tenemos sectores a los alrededores, digamos Ilopango, las zonas del Centro de Gobierno, toda esa zona es donde tenemos más fugas", dijo Benítez.