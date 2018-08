Trabas en caso Funes por nombramiento de defensores. PGR ha dicho que no nombrará más defensores públicos a reos ausentes

La Cámara Segunda de lo Penal emitió una resolución para que no se llegue al punto de "indefensión" de 11 procesados en el caso Saqueo Público, que incluye al expresidente de la república Mauricio Funes; lo cual podría causar la nulidad absoluta del proceso judicial, según el Artículo 224 del Código Procesal Penal.

"Sí existe la posibilidad de generar un estado de indefensión durante el curso de esta etapa si se llegan a recabar posibles elementos de prueba o a practicar actos que requieran la asistencia de un defensor que vele por su ilegalidad", resolvió la cámara.

En el caso están siendo procesadas 32 personas, de las cuales 11 se encontraban ausentes (prófugas) al 14 de agosto de este año, es decir que ni ellos ni sus abogados delegados se habían presentado ante los juzgados para que se garantice su defensa técnica.

La fiscalía apunta a que Funes y su estructura saquearon $351 millones de fondos públicos.

Los ausentes del caso son: Funes, el exasesor de la Secretaría de Inclusión Social Nelson Antonio García Cerón; el exviceministro de Obras Públicas Hugo Alfredo Barrientos Clará; la pareja del expresidente Funes Ada Mitchell Guzmán Sigüenza; los padres de Ada Mitchell, Ada Luz Sigüenza de Guzmán y Juan Carlos Guzmán Berdugo; la expareja de Funes Elvy Marina Paz Gutiérrez; los hijos del exmandatario Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas; la hermana de la ex primera dama Cristina Pignato y su esposo, Tiago Nogueira Vasconcelo Cabral.

Las leyes nacionales establecen que el derecho a la defensa técnica en un proceso judicial es irrenunciable, y por lo tanto no es posible realizar algunas diligencias judiciales del caso sin dicha garantía. Tanto el Juzgado Quinto de Instrucción como la Cámara Segunda de lo Penal, que conoce los argumentos de los abogados en contra de la detención de los 17 procesados, han solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que delegue a procuradores públicos para que defiendan a las personas que no han presentado abogados.

En su resolución, la Cámara Segunda de lo Penal estableció que ya existe un "quiebre" a los derechos constitucionales de los imputados ausentes, en la medida en que el juez quinto de Paz, luego de no poder contactar a los procesados, ordenó su detención, en una decisión que es posible de apelar o controvertir. Para sanear este punto es que la cámara pidió a la PGR que nombre abogados defensores.

La procuradora general de la República, Sonia Cortez de Madriz, remitió una carta a los jueces del país el 12 de julio de 2017, en la cual expresa que la PGR no tiene la potestad de actuar en la defensa técnica de un reo ausente. Cortez de Madriz fundamentó su posición diciendo que el Código Procesal Penal establece que la familia de los imputados puede nombrar un abogado, y de no ser así es responsabilidad del juez de la causa designar un abogado.



El procurador auxiliar de San Salvador, Edwin Peña, expresó a LA PRENSA GRÁFICA que –contrario a la posición de Cortez– actualmente ya se ha designado a una procuradora pública para que comparezca ante los juzgados para nombrarse como defensora pública de los ausentes, esto debido a la "magnitud del caso".

Sin embargo, Peña señaló que eso solo implica un acto formal para que continúen las diligencias del caso, debido a que la procuradora no podrá tomar decisiones en el caso sin haberse reunido con su defendido.

"En estos casos por la magnitud de ellos, los jueces nos han hecho esa petición, nosotros vamos a responderle al señor juez que el defensor público no puede actuar en un caso... Este no puede actuar mientras no se den estas condiciones que establece la legislación, porque no puedo yo como defensor ir a defender la posición de mi cliente si no he tenido contacto con él. Esto violaría derechos de esa persona", dijo Peña, contrario a lo citado por la Cámara Segunda de lo Penal respecto a que, por norma de la CIDH, la defensa pública debe ser "activa" y "amplia".

La Cámara Segunda de lo Penal resolvió también enviar un oficio al Consulado de la República Federativa de Brasil "a efecto de informar sobre la situación jurídica actual de Cristina Pignato y Thiago Nogueira Vasconcelo Cabral", hermana y cuñado de la ex primera dama Vanda Pignato, respectivamente. Ambos fueron acusados por la fiscalía por el delito de Casos especiales de Lavado de Dinero y Activos.

La resolución de la cámara narra que el Juzgado Quinto de Paz solicitó, antes de la audiencia inicial, una dirección para notificar a los procesados sobre la acusación. Sin embargo, la fiscalía dijo que desconocía el domicilio de estas dos personas en Brasil, y por lo tanto le indicó al juzgado que podía notificarle a Vanda Pignato, en su calidad de hermana de Cristina Pignato.

La cámara consideró que es necesario que los acusados conozcan los hechos por los que se les señala, en el idioma que mejor comprendan, y que el consulado pueda tener la libertad de ejercer cualquier actuación en función de procurar los intereses de sus connacionales.

La fiscalía señaló en su acusación que Cristina Pignato y Thiago Vasconcelo se vieron beneficiados con la compra de un apartamento de lujo en la capital, con el fin de que este fuera el lugar en el que pudieran cuidar al hijo de Funes y Pignato. Razón por la cual, también recibían un salario.

La investigación además señaló que la familia de Vanda Pignato recibió boletos de avión con fondos de Gastos Reservados de la Presidencia.

