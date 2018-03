Tráfico obliga a rutas de transporte a reducir número de viajes

Lee también

El incremento del tráfico también pasa factura en la cantidad de viajes que realizan algunas rutas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), como sucedió con la 29 microbús, que hace su recorrido de San Bartolo (Ilopango) a San Salvador, y que ha reducido de ocho a seis y hasta cinco viajes al día.“Si en un viaje nos estamos dos horas y media, hasta tres horas, como que vayamos a San Miguel. Y el gasto de combustible se ha incrementado en cuatro o cinco galones”, dijo Julio Flores, empresario.Junto con otro transportista, lamentó que se redujo el espacio para circular en el bulevar del Ejército y en la alameda Juan Pablo II por el carril segregado para el Sistema Integrado de Transporte (SITRAMSS). Los ingresos de la ruta se han visto afectados, lo que hace más difícil la posibilidad de renovación con unidades nuevas. La ruta tiene 106 unidades. “Ya renovamos el 60 % y lo hemos hecho a puro sacrificio propio, poniendo nuestras casitas de garantía”, afirmó.Y es que otra de las complicaciones es que necesitan créditos más accesibles en la banca, con tasas de interés preferenciales para renovar flota. No obstante, esperan incorporar unas ocho unidades para el servicio exclusivo, que tiene una tarifa diferenciada.De hecho, Miguel Castañeda, presidente de la ruta 30-B, señaló que los dueños de una a tres unidades no tienen acceso al sistema financiero, pues solo les aprueban créditos a las empresas más grandes o asociaciones.Esta ruta tiene unidades con servicio exclusivo que cobra $0.35, “porque sí, lo que nos ahoga ya es el pago de bus mensualmente. Eso sí nos ahoga a todos, aunque sea $0.35 casi solo se gana para estarlo pagando. Y debería de tener más extensión de tiempo, porque solo le dan 10 años”.Luis Valencia, transportista de rutas de Santa Tecla, asegura que difícilmente pueden invertir en renovación con una tarifa de $0.20 y que generalmente se cambian por usadas. Considera un incentivo aplicar al servicio exclusivo. “Últimamente sí, la mayoría de la gente está invirtiendo en nuevo, porque saben que en nuevo también le dan la oportunidad de la tarifa”, expresó Valencia.Tomás Orellana, de la ruta 100-A, de Ciudad Arce, no descarta poder aplicar al servicio. “Como es una idea para ir mejorando el servicio, en algún momento puede darse también”, dijo.Para Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), la tarifa de $0.35 no es garantía de mejora y más bien significará más mantenimiento si aumenta el precio del combustible.De acuerdo con datos del Viceministerio de Transporte (VMT), hay 6,817 autobuses y 3,453 microbuses de transporte público, el 39.20 % tiene entre 11 y 15 años de fabricación, es decir, de mediana vida; el 31.37 % tiene de 16 a 20 años. El 16.85 % de la flota tiene entre seis y 10 años de fabricación; y el 12.57 %, que son 1,291 unidades, tiene menos de cinco años.Ayer Grupo Q y Hyundai presentaron la nueva línea de vehículos comerciales a transportistas, que pueden servir para servicio exclusivo u ordinario.