Tráfico vehicular excede capacidades y medidas del VMT

El problema de la congestión vehicular ya es permanente, principalmente en los corredores de acceso a la capital, por lo que el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía de Tránsito continúan con el Plan Cero Tolerancia, aunque autoridades reconocen que el problema en la gestión de tráfico excede las capacidades.“Nosotros con los recursos que tenemos hacemos todo lo que está a nuestro alcance y más de eso, y lo vamos a seguir haciendo; es parte de nuestra responsabilidad; pero hay problemas que exceden las capacidades; el del tráfico está en todos lados”, dijo Nelson García, titular del VMT.Comentó que aunque mantienen gestores de tránsito y agentes de la policía, por ejemplo en la carretera a Los Chorros, siempre se genera congestionamiento por la carga vehicular que se incorpora a la vía proveniente de Santa Ana y Sonsonate, pues la infraestructura existente no da abasto para el crecimiento del parque vehicular.“Entonces, creo de que el tema del congestionamiento tiene varias causas. Uno, los vehículos; otro, la actitud de los ciudadanos, el cumplimiento de la ley; otra, no tenemos policía en cada esquina; pero tenemos que buscar cómo contribuimos”, dijo.En el tema de las infracciones de tránsito, del 1.º de enero al 1.º de febrero de este año, la policía impuso 34,370 esquelas, equivalentes a $1,081,985.19, con un aumento de 3,152 infracciones en comparación al mismo período del año pasado.De acuerdo con el tipo de falta, 15,796 fueron leves, cuya multa es de $11.43; 6,997 fueron graves, con multa de $34.29 y 11,577 fueron muy graves, las cuales tienen una multa de $57.14.“Uno de los principales problemas del congestionamiento es la actitud de las conductoras y los conductores, que no quieren respetar la ley y el reglamento, quieren ser más vivos que otro, hacen tercera fila, se pasan la doble línea amarilla y eso termina afectándonos a todos”, agregó García.Además, incide en la ocurrencia de accidentes de tránsito, que para el período mencionado fueron 1,842, con saldo de 125 personas fallecidas y 836 lesionadas.