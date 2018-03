Transeúntes piden mejoras de puentes

Lee también

Habitantes de los cantones Miraflores y El Papalón del municipio de San Miguel están preocupados porque los tres puentes que unen a ambas comunidades se encuentran en muy malas condiciones y temen que colapsen en la época de lluvias. Las estructuras datan de 1955, cumpliendo 62 años de funcionamiento.Algunos transeúntes manifestaron que para ir a recoger a sus hijos a las escuelas del cantón Miraflores y El Papalón tienen que ver hacia ambos carriles de la carretera y esperar a que los vehículos circulen para poder caminar por la orilla de la calle, ya que no puede desplazarse por la cuneta de los puentes debido a que no tienen barandillas.Azucena Hernández, de 28 años, residente del caserío El Rebalse, cantón Miraflores, aseguró que a 150 metros de donde está el puente hay una escuela a la que va su hijo de nueve años, por lo que teme que el menor, junto con sus compañeros de clases, sea atropellado ya que tienen que caminar por la calle para cruzarlo.“Nosotros queremos que vengan a arreglar este puente y estamos en nuestro derecho de exigir. Estoy preocupada porque hoy que iniciaron las clases mi hijo tiene que caminar por la orilla de la calle para ir a la escuela y me lo pueden atropellar”, expresó.Para los vecinos, la reparación de la estructura es urgente, no solo por la necesidad de la circulación peatonal, sino porque genera peligro debido a que las bases están deterioradas y se corre el riesgo de un desplome.“Yo creo que el puente ya cumplió su tiempo útil, porque está bien dañado. El nivel del agua crece mucho cuando llueve, ya que aquí desembocan las aguas de la ciudad. Necesitamos un muro porque tenemos el peligro de que ocurra una tragedia”, comentó Marco Rodríguez Guevara, residente del cantón El Papalón.Otra de las quejas de los residentes es que en los últimos días los accidentes de tránsito en el puente Miraflores y La Gallina han ocurrido constantemente. El último sucedió el 10 de enero pasado, al mediodía, cuando el motorista de un camión perdió el control, se orilló y luego cayó al río.Según la Policía Nacional Civil (PNC), en dicho percance vial el conductor resultó ileso, pero aseguró que en ese lugar ocurren con frecuencia accidentes de tránsito, donde no existe una valla o muro de protección a los lados del puente y cuando un conductor toma velocidad en ocasiones no se logra detener y cae al fondo del barranco.Aunque la PNC no dio cifras sobre accidentes de tránsito ocurridos en el puente Miraflores, estima que por lo menos son cuatro este año.Ricardo Canales, gobernador de San Miguel, indicó que todavía no hay presupuesto para atender la demanda de la población; sin embargo, aseguró que el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, se ha comprometido a seguir gestionando para obtener del Presupuesto General de la Nación, aprobado tardíamente en la Asamblea Legislativa, una partida para ampliar seis puentes que presentan la misma deficiencia que los de Miraflores, El Papalón y La Gallina.“Nuestro ministro se comprometió a seguir haciendo gestiones para darle solución a este problema. Cuando los diputados firmen el presupuesto de ahí sacaremos una partida para ampliar seis puentes que se encuentran en el mismo estado que esos tres”, aseveró Canales.Por su parte, los habitantes consideraron que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debería de arreglar el puente y realizar un estudio de factibilidad para construir algún tipo de protección. Asimismo, agregaron que han llegado representantes del MOP a verificar el estado del puente, pero hasta ahora no se ha realizado ninguna acción concreta.Se visitó las oficinas del MOP en San Miguel, ubicadas en la colonia Milagro de la Paz, para conocer si van a solucionar el problema en las estructuras de paso y si se cuenta con el presupuesto para construir un nuevo puente; sin embargo, los empleados manifestaron que nadie estaba autorizado para dar ese tipo de información.