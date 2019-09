Transporte admite que se han realizado cobros dobles en exámenes para obtener licencia de manejo

El Viceministerio de Transporte (VMT) indagará sobre denuncias de doble cobro de exámenes necesarios para obtener la licencia de conducir y presentará un informe dentro de un mes. En la Asamblea Legislativa, específicamente en la comisión de Obras Públicas, transporte y vivienda, los diputados pidieron al viceministro de transporte, Saúl Castelar, que en un mes presente un informe sobre esta situación.

Para poder obtener la licencia de conducir se necesitan aprobar cuatro exámenes, un teórico, un práctico, un visual y el psicológico, reseñó Castelar.

Y agregó que el paquete del examen teórico, práctico y visual debe tener un valor de $17.50 y que esto se debe pagar en una escuela de manejo autorizada por el VMT. Además, el solicitante de la licencia debe ir al Viceministerio a realizar una revaluación teórica con un costo de $3.39 y el examen psicológico para el que debe pagar $5.65.

El viceministro consideró que por pagar la revaluación teórica habiendo hecho antes un examen teórico podría considerarse como un doble pago.

Sin embargo, dijo que la realización de la revaluación teórica les ha permitido filtrar a personas que no están aptas para conducir.

"Filtramos a un 15 % de personas que necesitan un refuerzo y que afortunadamente se detectan ahí y no salen a la calle sin tener la capacidad de poder conducir", declaró.

Además, dijo que desconocía la base legal para realizar los cobros de los exámenes. "La base legal para cobros la desconozco, evidentemente poder tener la cantidad de computadoras que se necesitan lleva un costo para el Viceministerio. En nuestra administración, al menos, no se trata de tener una fuente de financiamiento", justificó.

Por su parte, el presidente de la comisión y diputado de ARENA, Carlos Reyes, aseguró que no existe en ninguna normativa un sustento para realizar un doble pago y que por eso es importante la investigación del VML.

"Es importante que no haya doble cobro, que no haya doble examen... Base legal para dos cobros no hay", dijo Reyes y añadió que la Ley establece que el VMT es el encargado de hacer los exámenes.