Transporte no tuvo una masiva circulación en la reapertura

Dos versiones de la circulación: El gobierno dice que un 70 % de las unidades de transporte operaron ayer, los empresarios que nada más un 20 %. A juzgar por lo visto en las calles y las reacciones de la gente, la razón estaría de parte de los segundos. Varias personas se quejaron por la falta de buses y microbuses para poder trasladarse a sus trabajos.

La advertencia de los empresarios de transporte de que no circularían, pues las condiciones económicas para operar no están garantizadas, se cumplió en gran medida y "porque convencieron a transportistas individuales y si algunas empresas operaron sería con un 10 % de unidades, por ser consecuentes con la gente", dijo un transportista que pidió no ser identificado.

El discurso del ministro de Obras Públicas y Transporte, Edgar Romeo Rodríguez, estaba enfocado en varias aristas que iban desde la justificación de la no operación de todos hasta las amenazas por cancelar las líneas que entrega el gobierno en concesión.

Rodríguez dijo que la circulación era menor porque había menos demanda, luego agregó que la falta de una ley que garantizara el subsidio también afectaba para que salieran, y por último dijo que tienen la decisión de imponer sanciones por no operar, incluso "cancelar las líneas" que otorga el gobierno.

"Esta es una reapertura gradual del transporte, hemos estimado cerca de un 70 % de las unidades que están circulando, y las que no están circulando es por dos razones: Una es porque la demanda de circulación en este momento es mucho menor", dijo el Ministro en una conferencia de prensa ayer al mediodía, por la mañana había hecho una inspección, en la que se repartieron mascarillas, una de las medidas sanitarias aplicadas en los buses.

Abundancia de mascarillas, pero muy poco distanciamiento físico y mucha aglomeración en las paradas de buses se visualizó ayer.

Rodríguez insistió en que los dejaron sin las herramientas para controlar la apertura, pero que hacían lo posible porque el transporte público tuviera un buen reinicio, sobre todo por el foco de contagio que podría representar.

Y cargó contra los diputados de quienes dijo tienen que hacer su trabajo, en el sentido de que se debe prorrogar el decreto de la ley de la estabilización de las tarifas, esta permite que se le entregue un subsidio de $400, a los dueños de autobuses, y $200 a los propietarios de los microbuses. La ley expiró el 30 de junio.

Las gremiales de transporte ayer permanecieron en silencio y algunos de los consultados prefirieron no opinar por el momento o simplemente no contestaron sus teléfonos.

Uno sin embargo dijo que se han recibido demasiadas promesas sin nada concreto, que se han sostenido 13 reuniones, diez de ellas de manera presencial, pero ni se llegó a acuerdos de liberar la tarifa y dar el subsidio directamente al usuario, ni tampoco un aumento en la compensación que establecía el decreto vencido.

"Es que somos empresas y tenemos que establecer costos y con la situación actual no podemos operar, no hay razón. Los que salieron fue para medir la situación, ya se darán cuenta", explicó.

Pero si en algo ha sido constante el ministro es en sostener que no habrá ni aumento de pasaje ni aumento en la compensación y quien infrinja la ley recibirá las sanciones que establece la ley.

El lunes hasta el cierre de esta nota la Asamblea Legislativa no había determinado nada sobre la prórroga solicitada; el mismo Rodríguez había dicho que la discusión estaba prevista para ayer y exhortó a los diputados a "hacer su trabajo" y se prorrogue la ley solicitada desde el año pasado. Para hoy está prevista una reunión de la Comisión de Obras Públicas que debería de abordar el tema.

Ayer, según lo constatado en algunas paradas de buses, algunos empleados todavía eran movilizados hacia sus empresas de trabajo por transportes alquilados por sus patronos. La Policía Nacional Civil, incluso retuvo por unos minutos a una unidad de la ruta 6 que se desplazaba por el bulevar Constitución, pero hacía un viaje contratado.

"Estamos verificando más que todo que no viajen pasajeros parados y que se cumpla con el uso de mascarilla, alcohol gel y las otras medidas. Hay aumento en la circulación de vehículos particulares, pero el transporte público es mínimo", dijo un agente que solo se identificó con el nombre de sargento Méndez.