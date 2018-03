Transporte público ofrece nuevo sistema para entretenimiento e información inmediata

Lee también

Cifras indican que un 80% de los salvadoreños utiliza a diario algún tipo de transporte público para desplazarse hacia diversos lugares y esto los convierte en un público cautivo que requiere de información y entretenimiento de calidad para hacer más ameno su viaje.Para lograr este objetivo, Think Big, Digicel, ECCSA y LA PRENSA GRÁFICA realizaron una alianza estratégica para beneficiar a los usuarios de seis rutas de autobuses del área metropolitana por medio de un novedoso sistema de pantallas especializadas, en donde se transmitirán un variado contenido de noticias, y segmentos educativos y de entretenimiento.Digicel El Salvador, como parte de su innovación tecnológica, anunció este día, por medio de una conferencia de prensa, el lanzamiento de una herramienta que conectará de forma geográfica a la marca con sus consumidores.Según German Somoza, representante de Think Big, esta innovación se encarga de generar nuevas actitudes y es una puerta a la evolución. “Atrevámonos a soñar, juntos démosle bienvenida a la evolución”, dijo el representante de Think Big. Esta es la empresa que se ha encargado de generar la idea, del montaje de las pantallas en las unidades de transporte y la logística del contenido.El material llegará a cada pantalla por medio de una sim card enlazada a diferentes canales que envían la información continua en tiempo real, gracias al sistema de internet de Digicel. Pau Gol, Director de Business Solutions de Digicel El Salvador, expresó que como empresa creen en la conectividad y por esa razón quieren vincular con el máximo número de pantallas móviles a sus clientes.Actualmente existe una infinidad de oportunidades para desarrollar aplicaciones. “La red 4G puede desarrollar conectividad de gran éxito y que se expanda por todo el país”, indicó el representante de Digicel, Pau Gol.Por su parte, el representante de ECCSA, José Roberto Maldonado, dijo que como empresa están orgullosos de formar parte de la ecuación y de la propuesta novedosa en el mercado, ya que son ellos los que se encargan de la logística de monitoreo continuo de cada pantalla de forma remota. “La tecnología es importante para las empresas, además este proyecto es un ejemplo claro de cómo la publicidad puede ser inteligente. Como empresa estarán atrás de la propuesta de Digicel”El contenido informativo, de noticias y entretenimiento, entre otros, estará a cargo del equipo editorial de LA PRENSA GRÁFICA. Ana Aquino, asistente de Marketing Digital de LA PRENSA GRÁFICA, expresó que: “Para LA PRENSA GRÁFICA es honor contar con una alianza estratégica, ya que a las personas les gusta informarse de forma inmediata. De esta manera podremos transmitir por este medio entretenimiento deporte y cultura. Les agradecemos tomarnos en cuenta”.Finalmente, Ramón Somoza explicó por medio de un video la participación de Think Big en el nuevo proyecto. “En el trayecto no hay nada que capte la atención de los usuarios, por dicha razón se ha pensado en pantallas de televisión que proyectan con gran tecnología, con publicidad directa, monitoreo en línea”, se explicó durante el video.Por el momento son 30 las unidades, en seis rutas de autobuses, que cuentan con este sistema.Ruta 2 C. Mexicanos a Centro de San Salvador.Ruta 30 B. Ayutuxtepeque a San Benito.R 29 Acopatt. Soyapango a Centro de San Salvador.R 8. San Marcos a Centro de San Salvador.R 101 D. Santa Tecla a Centro de San Salvador.R 23. San Ramón a Centro de San Salvador.