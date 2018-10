Transporte universitario bloquea carretera a Comalapa

Los transportistas de microbuses que trasladan a universitarios desde Zacatecoluca, en La Paz, hacia los centros de estudio en San Salvador cerraron esta mañana el paso en el kilómetro 22 de la carretera a Comalapa, afectando a decenas de automovilistas.

Ellos lo hacen como medida de protesta contra el Viceministerio de Transporte (VMT) que no les ha otorgado los permisos solicitados y por el acoso que aseguran sufrir de parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

“En el centro tenemos un acoso policial, decomiso de unidades, quitan el permiso si llevan a una persona que no es de donde dice el permiso… siempre hay una persona que no va para el mismo lugar de todos y por esa razón quitan placas, tarjetas… nos han decomisado once permisos y vamos a pelear por esos once permisos para que los regresen”, dijo uno de los afectados.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Aseguró que los trámites que han iniciado estos transportistas en el VMT han sido “archivados”. Explicó que ellos brindan servicio de transporte hacia universidades y colegios en la capital en horarios nocturnos y que van a traer a los clientes hasta las viviendas.

Advirtieron que de no recibir respuesta, van a tomar medidas a nivel nacional con unidades de Metapán, Ahuachapán, Quezaltepeque, San Vicente, Apopa y Soyapango.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

“Yo soy de Zacatecoluca. Normalmente en esa zona si tu sales a las 4:00 o 3:30 de la mañana (es) totalmente complicado. Probablemente si traías computadora a la universidad, no llevés tu computadora; es probable que si traías tu teléfono, no traés tu teléfono… además de eso, lo más probable es que aparezcás en alguna cuneta. Entonces, ante toda esa situación, al menos yo, siempre he preferido y voy a preferir el transporte universitario”, explicó Alexander Barahona, usuario del trasporte.

El bloqueo duró aproximadamente una hora y media y el paso fue habilitado a eso de las 7:30 a.m, cuando los microbuses partieron en caravana hacia las oficinas del VMT en la carretera al puerto de La Libertad.

El pasado viernes, un microbús se accidentó en el kilómetro 7 de la calle que desde la carretera Litoral conduce a Rosario de Mora, San Salvador. El motorista había elegido esa ruta alterna para evitar controles policiales. Por otra parte, es común ver a los motoristas de estas unidades conduciendo a excesiva velocidad. Esa misma semana, otras dos unidades chocaron en la autopista a Comalapa.