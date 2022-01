Transportistas advierten de "paro operativo"

Representantes del transporte público de pasajeros exigieron ayer a la Asamblea Legislativa que escuche sus demandas sobre el subsidio para evitar un "paro operativo" en el sector.

Por separado, dos grupos del transporte colectivo se pronunciaron ayer sobre el decreto legislativo 257, aprobado en diciembre, que establece 19 requisitos para que el Gobierno autorice la entrega del subsidio. Por un lado, la Mesa Nacional de Transporte marchó desde el Árbol de la Paz hasta Casa Presidencial, mientras que FECOATRANS, AEAS y COANCUSAM ofrecieron una conferencia de prensa.

Ambos grupos coincidieron en que el sector no tiene capacidad para atender las exigencias de dicho decreto y pidieron que se escuchen sus propuestas para que el subsidio se entregue a los usuarios y ya no al empresario.

"A la larga no nos están subsidiando a nosotros. Lo que nosotros queremos es que el subsidio se lo entreguen directamente al usuario", dijo Lucio Vásquez, secretario de la Mesa, quien incluso habló de que la entrega sea a través de la Chivo Wallet, la billetera del Gobierno para hacer transacciones con bitcoines.

Desde finales de 2021, los transportistas han pedido una tarifa apropiada, con base en estudios técnicos, porque no ha sido modificada en 17 años.

"Se ha aprobado una compensación que no tiene un carácter técnico, sino solo un incremento al azar. Esa compensación no nos favorece, por eso solicitamos que se le dé directamente al pueblo, al usuario, y a nosotros una tarifa técnica, un valor real apegado a las condiciones en las que estamos", José Luis Regalado, también de la Mesa.

Por su parte, Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS Inversiones y Negocios; William Cáceres, presidente de FECOATRANS de R.L.; y Genaro Ramírez, presidente de AEAS, informaron ayer en conferencia de prensa que presentaron a la Comisión de Obras Públicas un documento con propuestas para la ley integral de transporte.

También advirtieron que si no cambian los requisitos del decreto 257, se provocará un "paro operativo", porque el sector no puede cumplir de inmediato los requisitos. "Esperamos que nuestras propuestas tengan el resultado que requerimos para seguir operando normalmente. De otra manera, el sector puede ir cayendo en un paro no técnico, sino operativo", dijo Cáceres.

Ramírez trajo a cuenta requisitos como la instalación del GPS o del cobro electrónico como dos ejemplos claros de que "no se pueden poner de hoy para mañana ni en un mes". "Ni el Viceministerio de Transporte tiene la capacidad de montar un centro de monitoreo de la noche a la mañana", dijo.

Los empresarios también pidieron liberar la tarifa. "Si estos requisitos no cambian en la Asamblea Legislativa, ¿para qué voy a perder el tiempo en ir a hacer cola para que no te den nada al final? No vale la pena. Por eso es que lo que hemos pedido la mayoría es que, en vez de dar compensación, que liberen la tarifa, así no hay tanto pleito. Con una tarifa regulada se sobrevive", manifestó Miranda.