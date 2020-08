Transportistas condicionan operar a liberar la tarifa

Los transportistas del país expresaron ayer que no están listos para operar el 24 de agosto bajo las circunstancias actuales, que implica no tener subsidio, no nivelar la tarifa, con pasajeros y circulación limitada y con un déficit económico por la restricción a la que fueron sometidos.

En una concentración en la Plaza del Salvador del Mundo aseguraron que "no es viable salir a prestar el servicio a la población" y que se entregue el subsidio "directamente a los usuarios del transporte colectivo" y a ellos se les permita operar con una tarifa técnica.

Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), aseguró que ya hay varios estudios sobre los costos de operación, "que tienen el Viceministerio (de Transporte), el último data desde 2012 donde dice cuál es la tarifa técnica que se tiene que cobrar. Habría que actualizarla, pero en esa época andaba entre los $0.50 y $0.60".

La mesa nacional de transporte aseguró que por no haber operado en el 100 % de las condiciones durante los últimos cinco meses han dejado de recibir alrededor de $50 millones, "que sirven para pagar combustible, llantas aceites, y toda la canasta básica de repuestos, a parte de la planilla de trabajadores, mecánicos, tapiceros y otras áreas que dependen de este sector, no digamos sus familias", dijo Willian Cáceres, de la Federación de Empresarios del Transporte, (FECOATRANS).

La situación no es simple para el sector, ayer también el ministro de Obras Públicas y Transporte, Edgar Romeo Rodríguez, dijo que no habrá aumento en la tarifa ni en la compensación y que si algunos transportistas no operan al ordenarse la reapertura les suspenderá los derechos de operación.

Rodríguez enfatizó que no son todos los transportistas los que están en plan de no operar y que muchos de ellos saldrán a circular debidamente.

Pero hay tensión. Cáceres dijo que no han recibido el protocolo y que han permitido que circulen camiones completamente llenos, sin medidas de distanciamiento físico y que han cobrado hasta $2, "pero el señor Ministro dice que no puede hacer nada, ya que no tiene incidencia en la policía nacional civil de Tránsito".