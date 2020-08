Transportistas de San Miguel deciden normalizar labores

El gremio de transportistas de la ciudad de San Miguel informó que normalizarán labores, luego de una semana funcionado de forma parcial. Los empresarios dicen que el rubro de transporte se encuentra estancado en la baja demanda de usuarios.

Kelvin Hernández, miembro de la Mesa Nacional de Transporte que representa el gremio en la zona oriental, notificó a los empresarios la decisión de normalizar labores. "Fue de buena voluntad de querer salir a operar, ayer (sábado) René Velasco la cabeza principal de la mesa decidió dar declaraciones de que íbamos a operar este día, sin embargo queremos dejar claro que esas operaciones no van a ser a muy largo plazo ya que el mismo transportista va a ir a guardar por las calamidades en sus ingresos", manifestó.

Hernández indicó que la demanda del medio de transporte tras una semana de brindar servicios a la población desde la reapertura económica, se ha reducido significativamente, lo que implica generar gastos a los empresarios pues el servicio no está siendo utilizado por la población como lo esperaban, y eso impacta económicamente a los dueños de las unidades.

"Desde a tempranas horas hemos preguntado a los operarios que salieron y nos dicen que no andan ni cinco dólares, prácticamente este es un colapso total si el gobierno no se sienta a dialogar definitivamente con el sector", indicó el transportista, en relación a la falta de acuerdo del pago de subsidio por parte del Gobierno. Los empresarios sugieren que sea entregado a la población y que se les permita incrementar un poco el costo del pasaje.

También se refirió a los grupos de transportistas de San Salvador que se encuentran en constante diálogos con el gobierno central, a quienes señala como responsables de no llegar al acuerdo del subsidio. "Sabemos que hay una negociación en San Salvador con dos grupos pero me gustaría que indaguen el pasaje que ellos tienen que son desde los 30 centavos hasta los 70 en el urbano, esa gente hasta el subsidio tiene de más, nosotros si tuviéramos ese pasaje no necesitaríamos dialogar con el gobierno", acotó.

Atender el protocolo sanitario estipulado por el Ministerio de Salud al sector, incrementa los costos de operación, y los empresarios dicen que otros rubros han elevado sus precios.