Transportistas de oferta libre denuncian atrasos en VMT

Empresarios de transporte de oferta libre que prestan servicio de transporte escolar, universitario, de turismo, aeroportuario y de personal de empresas denuncian que el Viceministerio de Transporte (VMT) les retrasa la renovación de sus permisos de operación.“Nos ha puesto una traba que está actualizando datos; pero es injusto porque no ha puesto todo el personal suficiente para que eso vaya ágil. Me toca refrendar en enero, estamos en febrero y no he podido refrendar”, dijo José Henríquez, empresario de oferta libre.Aseguran efectuaron el pago de $50 por el trámite. “Yo tengo un año; dos veces le he pagado con mis papeles y no hay nada”, aseguró Isabel de Choriego, de transporte universitario.Agregan que por no tener la tarjeta y permiso vigente son sujetos de constantes multas por la policía de Tránsito, e incluso del decomiso de sus vehículos. Además, que tienen competencia de unidades de transporte colectivo en transporte de personal.“¿Los buses de transporte colectivo qué tienen que hacer en las maquilas, qué tienen que hacer en Santa Ana, San Miguel y San Salvador? Si eso es de oferta libre”, agregó Henríquez.Comenta que hay rutas que se aprovechan de las placas “AB” y consideran que hay preferencia de parte del VMT hacia el trasporte público en detrimento del de oferta libre. “Nos está cobrando y no entrega la documentación”, agregó, y que son 30 días para responderles, pero no los cumple.