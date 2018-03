Transportistas dicen que CSJ obliga a VMT a devolver permisos

Lee también

Transportistas de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y Rutas Unidas, dijeron hoy que la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió una resolución para que sean devueltos los permisos de línea suspendidos a transportistas en 2013.Fueron cancelados por un paro realizado ese año y otras situaciones que el Viceministerio de Transporte (VMT), los obligaba a cumplir. "Porque no puse las máquinas validadoras para que me robaran mi dinero, por eso me quitaron mis permisos", dijo Arturo Barrera, de AEAS.Según los transportistas el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo se emitió el 7 de febrero de 2017, y con el resuelven ocho permisos. A la CSJ se presentaron aproximadamente 180 placas de unidades que fueron canceladas, dijo Juan Pablo Álvarez, de Rutas Unidas.Álvarez dice que con fallo de la CSJ el VMT tendría que revertir la cancelación de permisos y volverían a asignarse a los empresarios."No les tenemos miedo. Creemos en el sistema jurídico del país" dijo Genaro Ramírez, de AEAS.