Transportistas dicen que si quitan subsidio se debe elevar el pasaje

Ante las intenciones del Ejecutivo de quitar el pago del subsidio al transporte público de pasajeros, empresarios del sector estarían de acuerdo, siempre y cuando eso conlleve que les autoricen cobrar una tarifa más alta.Roberto Soriano, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), dice que el decreto que dio vida a la Contribución al Transporte (COTRAN), que son los $0.10 que se pagan de impuesto por cada galón de combustible, no debería eliminarse y la recaudación podrían destinarse a otros rubros, como seguridad y planes de seguridad para el transporte.Sin embargo, propone que les permitan cobrar los $0.33 que cobra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), que es una tarifa que ya está autorizada por el Viceministerio de Transporte (VMT). “Pero a la vez determinamos que con un incremento de $0.10 en el AMSS y en un 50 % en el resto del país podríamos solventar por lo menos la crisis, a no llegar a una tarifa técnica todavía, porque técnica anda alrededor de $0.70”, dijo Soriano.Agregó que ya tienen dos meses de retraso en el pago del subsidio y eso incide en que tengan que retrasar el pago a proveedores de llantas y repuestos.Para William Cáceres, presidente de la Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños (FECOATRANS), sí debería eliminarse el decreto y dejar de cobrar los $0.10, y coincide en que se aumente la tarifa.“Yo creo que el transporte colectivo históricamente ha sido subsidiado y es para no afectar también a la gran mayoría que usa el transporte colectivo. Pero si lo van a hacer y si el Gobierno hace ese estudio para eliminar el subsidio, pues entonces que establezcan la tarifa técnica, que podría rondar entre $0.35 y $0.45”, dijo.Considera que el subsidio ha permitido al Gobierno y al sector de transporte tener un nivel de estabilidad.