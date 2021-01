Transportistas escolares llevan 10 meses sin laborar

El sector de transporte escolar es uno de los que siguen inactivos desde el inicio de la pandemia. Solicitan ayuda a autoridades del VMT.

La Asociación Cooperativa de Trabajadores Escolares de los Municipios de Mejicanos y San Salvador (ACOTREMYSS) pidió al Viceministerio de Transporte (VMT) abrir una mesa de diálogo con asociaciones de transporte alternativo o de oferta libre.

"Que el VMT abra las puertas para el diálogo. Que nos permitan exponer lo que estamos pasando. De nada sirve ir a BANDESAL o a CONAMYPE, si no tenemos la comprensión del viceministerio", dijo Mario Montano, presidente de ACOTREMYSS.

Agregó que necesitan comunicarse con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, para que les ofrezca alternativas viables para activar el transporte alternativo y recuperar su fuente de ingresos.

Montano explicó que los trámites y permisos, más la adquisición de microbuses nuevos que cumplan con los requisitos establecidos, les dificulta mantenerse libre de créditos. "No salimos de nada trasladando las deudas, más cuando no tenemos un medio generador de ingresos para pagar", agregó, por lo que acceder al beneficio del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) no es opción.

Evelyn Urías durante 17 años trabajó con transporte escolar y decidió dejarlo en diciembre de 2020. Según explicó, esta ya no era una labor estable. Con la suspensión de clases presenciales y la falta de seguridad de retomarlas, no hay estabilidad económica en el rubro.

Urías ha optado por dedicarse a la venta de plásticos, una que comenzó por internet y para la que ahora tiene su local en Santa Tecla.

Pero muchos transportistas escolares no han tenido la misma suerte y tratan de subsistir de pequeños viajes informales.

Montano comentó que esto también es un problema porque los microbuses están registrados como transporte escolar y la Policía Nacional Civil (PNC) puede decomisar las al realizar otra labor.

"El covid continúa golpeando la economía del país, que la PNC no le quiten los microbuses a los compañeros", pidió Montano e hizo un llamado a Castelar, para intervenir en estos procesos, y que tengan en cuenta la situación irregular que se vive por la pandemia de covid-19.