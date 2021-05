Transportistas exigen pagos al gobierno central

Un grupo de transportistas que prestó servicio de traslado de pacientes durante el inicio de la pandemia, el año pasado, afirmaron que la empresa Grupo Especializado de Asistencia (GEA), les adeuda una fuerte cantidad de dinero.

Aseguraron, que dicha empresa fue subcontratada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), durante la cuarentena para movilizar a personas con algún tipo de padecimientos. "Hasta la fecha a un grupo de más de 90 transportistas de la zona paracentral nos adeudan más de $60,000. Nos pagaron a regañadientes hasta noviembre y diciembre. Al inicio de la pandemia acordamos que nos pagarían alrededor de $70 por vehículo, nosotros contentos, porque no teníamos ingresos porque todo estaba cerrado, no podíamos trabajar, pero después fueron incumpliendo el acuerdo, hasta quedar en impago en este semestre. Pedimos que nos cancelen lo que acordamos", manifestó un transportista, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

Los empresarios señalaron que han entregado facturas por los servicios prestados, y pagado por adelantado el respectivo impuesto.

"Pagamos $2,000 en IVA, nos piden las facturas, comentan que si presentamos el paquete de facturas nos van a gestionar el pago lo más pronto posible, porque ellos (la empresa) dice que tiene que gestionar el pago con el MOP. Argumentan que el MOP no les ha pagado", agregó la fuente.