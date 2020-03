Transportistas implementan medidas contra COVID-19

La Mesa Integral de Transporte integrada por el Gobierno y los transportistas se unió ayer a la cuarentena por el COVID-19, implementada por el Ejecutivo desde el miércoles, como una medida preventiva para combatir la pandemia de COVID-19, iniciativa que se implementará en todas las unidades del país.

La disposición implica la colocación de alcohol gel en los buses, afiches con información con las medidas preventivas y el uso de los autobuses y microbuses si el gobierno considera necesaria cualquier tipo de movilización.

"Nosotros como Grupo COAMCUSAM y FECOATRANS ya tomamos algunas acciones como colocar alcohol gel y afiches, proporcionados por el Viceministerio de Transporte, para disminuir el riesgo que pueda haber en las unidades del transporte colectivo", dijo Abel Reina, presidente de la Cooperativa de Microbuses de San Martín.

El empresario aseguró que la idea es enfrentar la pandemia de la manera más profesional posible.

Reina aseguró que la crisis de salud actual afecta todo el país y que como gremio ya midieron el impacto económico ayer cuando no se movilizaron los estudiantes, "eso afecta financieramente", pero la intención era colaborar con el Gobierno.

De la misma opinión es Catalino Miranda, presidente de Inversiones de Federación de Cooperativas de Transporte, quien indicó que son acciones para reducir el impacto del COVID-19 en el país.

La Federación colocará dispensadores de alcohol gel en todas las terminales de abordaje, lo que se iniciará a partir de mañana. Otra de las medidas es colocar afiches con la información sobre la epidemia para recordar a los pasajeros las medidas de prevención que se deben aplicar.

"Debemos acompañar estas medidas que pueden hacer la diferencia para reducir al máximo todas las posibles formas de contagio, principalmente en nuestras unidades en donde viajan miles de personas, que el gobierno no tenga la menor duda de que los acompañaremos", dijo Miranda.

Miranda dijo que el momento era para la "prevención hay que sacrificar ya y no después". El presidente de inversiones de FECOATRANS aseguró que es preocupante la higiene de las unidades, pero que ya se habían girado instrucciones para resolver esto, en este sentido hizo una petición a la población para "no escupir" dentro de los autobuses y microbuses para no generar focos de infección.

El transportista aseguró que el transporte público no puede ser excepción en la epidemia pues mueve el 75 % de la población del país y es un foco para el COVID-19.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador (AEAS), Genaro Ramírez, aseguró que ayer al mediodía hicieron una medición de los efectos y que les afectó un 50 %. "Nosotros entendemos el impacto negativo positivo, por eso es la intención de ponernos a disposición de las autoridades del gobierno para contribuir a la solución", dijo.