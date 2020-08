Transportistas no están dispuestos a comenzar a trabajar el próximo 24 de agosto

La mañana de este 11 de agosto, transportistas del sector público se reunieron en el monumento al Divino Salvador del Mundo manifestando que no saldrán a trabajar el próximo 24 de agosto.

Transportistas se manifiestan en el monumento al Divino Salvador del Mundo. Foto: Javier Aparicio.

De acuerdo con los transportistas, la razón por la que no están dispuestos a comenzar a circular las unidades es porque el gobierno no ha considerado una tarifa que ellos consideren justa ni la compensación económica. Los transportistas dejaron de recibir el subdisidio el pasado 28 de julio. La Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros quedó sin vigencia en junio y, con ello, el impuesto especial de $0.10 por galón de gasolina que pagaban los conductores dejó de aplicarse.

Para su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera reiteró esta misma mañana en una entrevista televisiva que para la volver a poner en vigencia la compensación, el gobierno exige a los transportistas que instalen GPS en las unidades y que realicen revisiones técnicas.

#SubsidioAlTransporte | "Por años se pagó el subsidio a unidades que no circulaban o que estaban deterioradas", señala @RomeoHerrera1, ministro de @ObrasPublicasSV. pic.twitter.com/bfYar8BSxx — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 11, 2020

Además, el titular agregó que, pese a la solicitud de incremento de tarifa y la compensación, éstas no tendrán ningún aumento.

Herrera explicó que la Ley de Compensación dice que si una unidad no circula, no se le pagará subsidio. "Por eso no se les puede pagar por el tiempo (en pandemia) que no han estado circulando", expresó el funcionario.