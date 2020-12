Transportistas pagaron $10 millones en extorsiones

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FECOATRANS), Catalino Miranda, informó que durante 2020 las rutas de transporte público adscritas a la gremial pagaron $10 millones en concepto de renta o extorsiones a las pandillas, para poder así proteger la vida de sus trabajadores y tener una circulación segura.

La cifra, aunque sigue siendo elevada, bajó en $5 millones respecto a lo que los empresarios pagaron en 2019 también a las principales pandillas del país para poder trabajar con "normalidad".

"El tema de las extorsiones es un tema bien complicado. A pesar que no se trabajó durante cinco meses (por la emergencia nacional del covid-19) los amigos de lo ajeno no han dejado de pedir la renta, incluso pidiendo bonos y aguinaldos. Se han convertido en un ministerio de Hacienda en pequeño", declaró Miranda ayer, en conferencia de prensa.

Según la gremial, durante los últimos tres años los transportistas han tenido que sacar de su bolsa un total de $44 millones que han parado en los bolsillos de las pandillas, quienes se benefician de la renta para financiar sus actividades.

En 2018 el pago de la extorsión representó un desembolso de $19 millones para los transportistas; en 2019, $15 millones; y en 2020, $10 millones.

"No es que la Policía no está haciendo lo que tiene que hacer, pero lo mejor sería que este dilema de la extorsión se erradique por completo en nuestro país. Creo que ya todos los ciudadanos estamos hartos de seguir hablando que nos extorsionan, que nos cobran por parquear el carro, que si no entro en la colonia no pago. Los transportistas y conductores ya están hartos de este tema", recalcó Miranda.

El presidente de FECOATRANS también destacó que la mayoría de homicidios contra trabajadores del transporte colectivo se deben al tema del no pago de la renta, pero que también documentaron una reducción en ese delito durante el año que termina hoy.

"Los asesinatos en el sector transporte ha bajado considerablemente porque solo tuvimos alrededor de nueve decesos en el 2020, el tema de las extorsiones es el complicado, se mantiene", reforzó Miranda.

DISMINUCIÓN GENERAL

Según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), el delito de la extorsión tuvo una reducción del 39 % en 2020, en comparación con 2019.

También destacó que entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de este año hubo 1,081 capturados por extorsión. De estos, 855 eran miembros de pandillas.

Un informe reciente del International Crisis Group (ICG) destacó que durante la pandemia el poder de las pandillas, lejos de mermar, aumentó y que buscaron nuevas formas de financiamiento.

Tiziano Breda, uno de los autores del informe, cree que esto se debe en parte a que los gobiernos, como el salvadoreño, le apuestan a medidas de corto plazo y solo se centran en medir delitos como homicidios, pero no otros que suelen ser menos cuantificables. "Hay que poner atención en economías lícitas, como la extorsión, que también es un reto", analizó.

A inicios de 2020 el fiscal general Raúl Melara, se comprometió a atacar los financiamientos de grupos delictivos, incluyendo los métodos de renta y dijo que "las pandillas siguen teniendo un control territorial y prueba de ello es que las extorsiones se mantienen. Y esas son las que aquejan al ciudadano en el día a día".