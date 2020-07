Transportistas piden aumento a compensación

Los transportistas han solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de un nuevo decreto para la estabilización de las tarifas del transporte colectivo, en el que además piden un aumento en el susidio otorgado por el Gobierno.

La propuesta que fue presentada a la Asamblea el 25 de junio establece un subsidio de $800 para buses y $400 para microbuses; además solicita un monto gradual que "estará determinado por el porcentaje de flota y pasajeros permitidos, de acuerdo con el protocolo de operación para cada fase del plan".

El miércoles venció el anterior decreto que estuvo vigente por seis meses y establecía compensaciones por $400 y $200 para autobuses y microbuses.

Ya entre semana los empresarios Catalino Miranda y Genaro Ramírez habían expresado que la crisis era insostenible sin operar. Ayer, cuando el transporte público alcanzó 57 días sin circular, se presentaron nuevamente a la Asamblea para pedir la aprobación de un nuevo decreto.

Abel Reina, presidente de la Cooperativa de Microbuses de San Martín (COAMCUSAM), dijo que ante la incertidumbre debe prevalecer un estudio técnico para poder operar nuevamente.

"Nosotros estamos listos para poder operar. Ya demostramos que podemos manejar la situación antes de que se paralizara el servicio, ya trabajamos con el protocolo de Salud y funcionó", dijo.

Reina asegura que las circunstancias son más difíciles ahora, pues muchos de los transportistas se han descapitalizado, principalmente los que no están agremiados, de allí que se busque un aumento en la compensación otorgada por mantener la tarifa sin aumento.

El presidente de COAMCUSAM aseguró que ellos legalmente ya no tienen restricciones para operar, pero han respetado el plan de reapertura de la economía que presentó el gobierno, pero se debe reconsiderar la situación pues, "no opera el transporte público pero la gente se expone más al contagio en pick ups y camiones que no controlan".

La economía de las empresas es el punto en discusión y la exigencia por una nueva compensación. "El sector difícilmente puede mantenerse prestando el servicio en las condiciones actuales. No podemos prestar el servicio, con regulación de unidades y regulación de pasajeros, mucho menos asumiendo costos del protocolo de salud, es segura quiebra", dijo ayer William Cáceres, presidente de la Federación de Empresas de Transporte (FECOATRANS).