Transportistas piden más seguridad en las unidades

Ante el incremento de asaltos en las unidades de transporte público, empresarios del sector pidieron que la Policía Nacional Civil (PNC) realice más operativos de seguridad; sin embargo, dijeron que hay más operativos dirigidos al transporte para imponer esquelas por diferentes causas.Las quejas de los transportistas han sido recurrentes en este aspecto, pues además de sufrir los asaltos de la delincuencia común, la violencia generada por las pandillas les causa otros problemas como las extorsiones y los asesinatos del personal.Ayer los usuarios de la ruta 30-B dijeron que ha habido asaltos en los últimos días, no se sabe si estos están ligados a las pandillas, pero la inseguridad hace que dejen de usar el autobús, comentó el presidente de la ruta, Miguel Castañeda.El transportista aseguró que se debe montar operativos de seguridad bien organizados, ya que en el pasado policías vestidos de civil daban seguridad a los buses para evitar el acoso de la delincuencia.Los paros de transporte por extorsiones o asesinatos de motoristas o cobradores han sido una constante. Este año ya registraron problemas las rutas 177, de San Vicente a Zacatecoluca; la 202, de Ahuachapán a San Salvador; y la 11-C, de San Marcos. El robo y asalto en las unidades son complicación adicional, dijeron.En tal sentido es que los transportistas alegan que no se trata tanto de los controles de documentación que está haciendo el Viceministerio de Transporte (VMT), sino de seguridad.Ayer realizaron chequeo en el bulevar de Los Héroes, en el que multaron unidades por portar equipos que no son de fábrica, que serían las pantallas que han puesto para transmitir mensajes publicitarios, a lo que Castañeda consideró de “absurdo”.Esta ruta tiene unidades en servicio exclusivo y también cuestiona el criterio que utiliza la Policía de Tránsito para sancionar por sus permisos vigentes, pues desde hace meses los tramitaron en el VMT. Por otro lado, denunció que hay retraso en la entrega de la compensación.La Inspectoría General del VMT hizo un operativo junto con la PNC que dio como resultado la imposición de 96 esquelas, la mayoría por la falta 85 a la ley de transporte de conducir sin estar autorizado para ello y la falta 25 de circular con música estridente.También detuvo a Edwin Montalvo, conductor de una unidad de la ruta 2-C, quien resultó con 226 miligramos de alcohol por decilitro en la sangre.Se decomisó un par de placas por la falta 76 de transportar personas en función comercial sin el permiso correspondiente y decomisó otro par de placas por incumplimiento al artículo 240 que prohíbe el uso de aparatos de sonido que no sean instalados de fábrica en el transporte colectivo.En lo que va del año se han impuesto 75,239 esquelas en todo el país.