Transportistas piden que nuevo titular de VMT abra el diálogo

Empresarios de la Mesa Nacional de Transporte pidieron reunirse nuevamente con autoridades del nuevo gobierno, en particular con la persona que será designada al frente del Viceministerio de Transporte (VMT) en sustitución de Raúl Juárez Cestoni, quien renunció al cargo el pasado 9 de agosto.

Los transportistas aseguraron desconocer la política de movilidad en materia de transporte público que implementaría el gobierno del presidente Nayib Bukele. "Hemos estado esperando dos meses y medio en el nuevo gobierno de que nos llamaran a reunión para conocer los planes que el nuevo gobierno trae, pero no ha sido posible", dijo René Velasco, miembro de la Mesa de Transporte.

Para los transportistas, resolver los problemas estructurales del sector requiere medidas más profundas. "Solo se han venido discutiendo temas parches que no han generado que este sector cambie estructuralmente, eso significa que la renuncia del anterior viceministro, del arquitecto Cestoni obedece indudablemente, desde nuestro punto de vista, a una debilidad institucional. No queremos creer que por aspectos políticos", dijo William Cáceres.

También criticó que se implementan controles vehiculares dirigidos al transporte colectivo, en los que han multado a conductores por no portar sus documentos en regla cuando no se cuenta con una escuela de motoristas en el país, un proyecto que no se implementó en la administración pasada.

Agregaron que no han recibido notificación del VMT de que tengan como plazo diciembre de este año para contar con documentación en regla, como lo dijo en exviceministro en uno de los controles.

En esa vía, la Mesa de Transporte externó su rechazo a la propuesta de la diputada Milena Mayorga de que los empresarios ayuden a pagar las multas pendientes de los motoristas. "Esa es una petición altamente descabellada, tomando en cuenta que (se) abre a la impunidad más grave de la que tenemos, aumenta la impunidad de los conductores", dijo Cáceres.