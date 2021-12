Transportistas, preocupados por regulaciones para antigüedad de buses

La Mesa Nacional de Transporte expresó este lunes su preocupación por las disposiciones de la Ley Especial para Prestación de Servicios de Transporte Público, Privado y Selectivo de Pasajeros, relacionadas con la antigüedad de buses y microbuses.

La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa emitió el dictamen favorable para esta ley el 13 de diciembre pasado. En ella se establecen antigüedades diferenciadas según la clasificación del servicio de transporte colectivo.

Las unidades en categorías de urbano, interurbano e interdepartamental clase de lujo no podrán tener más de 13 años, mientras que la antigüedad para la clase exclusiva y ordinario directo es de 10 y 15 años como máximo. Los mototaxis no podrán sobrepasar los 15 años, mientras para los pick-ups se estableció un límite de 18 años. Sin embargo, el 17 de diciembre, la comisión acordó cambiar los artículos relacionados con la vida útil de los vehículos, aunque no especificó cuáles son las modificaciones.

La Mesa Nacional consideró que estas antigüedades diferenciadas crean desigualdad en el sector por la cantidad de unidades que los transportistas de buses y microbuses ya se ven obligados a renovar.

“A algunas modalidades que existen en la reforma les han dado 18 años, pero a nosotros como transporte colectivo, que normalmente son formales, nos meten 15 años”, dijo Luis Vásquez, miembro de la directiva de la Mesa.

Vásquez señaló que el próximo año tendrán que renovar casi 2,000 unidades porque ya cumplieron los 20 años de antigüedad. Si el pleno de la Asamblea aprueba la ley y Nayib Bukele la sanciona, afirmaron que deberán de sacar de circulación a más vehículos y, al cabo de dos años, "tendríamos que cambiar más del 50 % de las unidades”.

Agregó que otra preocupación del sector es la escasez de vehículos por la pandemia de covid-19, lo que podría impedir que cumplan con los requerimientos de la nueva ley.

Además, la Mesa consideró que el marco legal aprobado por la comisión no ataca los problemas estructurales del sector y no permite que se den las condiciones necesarias para que los empresarios del transporte colectivo puedan acatar la ley.

“Nosotros no estamos diciendo que no queramos transformar el transporte colectivo en el país. Sabemos que es necesario la transformación, pero hoy por hoy no están generando las condiciones que todos queremos” puntualizó Vásquez.

Por otra parte, la gremial informó que algunos de sus miembros tienen hasta siete meses de no recibir la compensación económica que entrega el Gobierno al sector, a cambio de mantener fija la tarifa que cobran.