Tras apoyo para más cobertura con becas

Marvin Guardado es el encargado de la Casa San José, en la que se atiende a niños como parte de un proyecto de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), ubicada en el caserío San José El Zompopo, en Texistepeque, Santa Ana. Pero además es licenciado en sistemas informáticos.

A los 10 años de edad perdió a su madre y tres años después ingresó como interno al hogar de la fundación, donde se le brindaron las oportunidades de estudio y desarrollo, hasta convertirse en un profesional, y ahora labora dentro la institución que le brindó ayuda, donde sirve a jóvenes que, como él, pasan dificultades sociales.

"Aquí saqué los estudios de bachillerato, los estudios superiores, me gradué de la universidad y ahora me dieron la oportunidad de estar trabajando dentro de la institución. Todo lo que sé lo aprendí aquí en la institución, me cambió la vida. De ser una persona con problemas económicos, la institución me brindó todo, las oportunidades de superarme en la vida", cuenta el ahora empleado.

La fundación NPH atiende a menores y adolescentes de varias comunidades pobres del departamento de Santa Ana, a quienes brinda oportunidades de estudio y formación en valores, como sucedió con Guardado.

Para continuar realizando esta labor y beneficiar a otros jóvenes, la fundación hizo el lanzamiento de su campaña "Ponte la Mochila por la Niñez Salvadoreña", con la que busca recaudar fondos para apoyar los estudios y formación de menores y adolescentes en el país.

Esta campaña consiste en que personas puedan apadrinar o becar a un menor o joven, en sus estudios, con un aporte mensual de $10 o anual de $120, informó Lorena Carpio, gerente de recaudación de fondos y proyectos de la fundación.

"Esta es una iniciativa que nace para apoyar a las comunidades aledañas a NPH, de escasos recursos económicos. Se centra en apoyar financieramente la educación de niños, darles la oportunidad de que puedan asistir a la escuela, desde la educación inicial hasta la universidad", dijo.

Actualmente, la fundación atiende a 355 menores, en los diferentes niveles educativos, de los cuales 180 son de tercer ciclo, bachillerato y universidad.

El director nacional de NPH, Olegario Campos, explicó que a escala mundial se ha beneficiado a 40,000 niños de nueve países, pero falta trabajo por realizar.