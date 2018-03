Tras cambios prometidos por Cerén, exigen destitución de Jorge Meléndez por asesinato de Roque Dalton

El hijo del poeta salvadoreño Roque Dalton, Juan José Dalton, dijo hoy que "le toma la palabra" al presidente de la República Salvador Sánchez Cerén sobre "su sinceridad de hacer cambios en el Gobierno dado el fracaso electoral sufrido" y le exigió la destitución del director de Protección Civil, Jorge Meléndez.

"Sánchez Cerén, en lo personal, de parte de mi familia, le exijo que ponga fin a la impunidad que usted y Mauricio Funes mantienen en el caso del asesinato de Roque Dalton. Destituya a Jorge Meléndez Jonás y ordene a su comisionada presidencial de DDHH (Derechos Humanos) abrir expediente del caso", publicó el hijo del poeta.

"Meléndez es uno de los asesinos impunes junto a Joaquín Villalobos, del poeta Dalton", agregó.

Roque Dalton (1935-1975). Foto/Archivo

Roque Dalton, asesinado el 10 de mayo de 1975 a los 40 años, además de poeta fue un importante activista político, periodista y ensayista. Lo mataron en el barrio Santa Anita de San Salvador porque lo señalaron de ser agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Nunca encontraron su cuerpo.

El 4 de julio del 2016, el entonces procurador para la defensa de los Derechos Humanos, David Morales, dijo que existían los elementos para presumir la participación de Villalobos y Meléndez, dirigentes del extinto Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el asesinato de Dalton.

"Lo hicieron desaparecer para tratar de borrar su persona”, dijo Juan José en una ocasión.

En su resolución, pidió al fiscal general Douglas Meléndez que investigara el caso, y a Villalobos y Meléndez, que reconocieran su responsabilidad. "El Estado de El Salvador no ha cumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la verdad y acceso a la justicia de los familiares del poeta Roque Dalton García, en particular por no haber realizado los actos necesarios que razonablemente condujeran a una adecuada investigación de los hechos y evitar la impunidad de los mismos", dijo.

Meléndez y Villalobos fueron exonerados de los cargos de asesinato del poeta el 9 de enero del 2012 por decisión del juez actualmente procesado por formar parte de una red de corrupción judicial Romero Giammattei, actualmente prófugo. Además, el sobreseimiento definitivo fue solicitado por la Fiscalía General de la República, para entonces bajo la dirección del fiscal general Romeo Barahona.

"Eso ya lo estábamos esperando. Nosotros como ofendidos seguimos teniendo esperanza de buscar justicia, evaluaremos apelar esta decisión a escala nacional y a la vez, esperamos que el caso siga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo entonces Juan José Dalton, quien asegura que el crimen contra su padre ya ha sido confesado por Meléndez y Villalobos.

La denuncia ante la justicia salvadoreña, frustrada con la decisión del juez Giammatei y la FGR, había sido interpuesta el 14 de mayo del 2010. Por otra parte, la denuncia en la Comisión fue presentada a principios de noviembre de 2011.