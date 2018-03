Tras división, GANA dice que está listo para votar presupuesto 2017

Lee también

El presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del partido GANA, Guillermo Gallegos, aseguró ayer que su fracción ya está lista para dar votos para aprobar el proyecto de presupuesto general de la nación 2017, el cual no ha sido votado porque hay rubros que no están financiados en su totalidad. El jueves pasado los diputados del partido naranja se dividieron: tres a favor, respaldados por el presidente del partido, Andrés Rovira, y ocho en contra, respaldados por Gallegos, ante un panorama de someterse a votación el dictamen sin haber ajustes y para lo cual se requieren 43 votos.“El acuerdo de GANA era ese (aprobar presupuesto); sin embargo, no tenía el dictamen listo en el momento de dar la declaración mi persona. Pero sí, yo quiero manifestar que GANA ya está listo para dar los votos el próximo miércoles en la plenaria”, aseguró.Según Gallegos, cambiaron de postura porque están satisfechos con un comunicado de prensa que emitió el gobierno del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de reconocer las propuestas del PDC, PCN y GANA respecto de modificaciones necesarias en el proyecto.Mientras, el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, aseguró que quieren un compromiso público y escrito en el decreto de que el Gobierno incluirá los fondos.“Nosotros queremos que el presidente se lo diga al pueblo salvadoreño. El compromiso es con el país. Nosotros somos representantes del pueblo. Que se lo diga este lunes que se celebre el 25.º aniversario de los Acuerdos de Paz, porque el comunicado solo lo leen los periodistas y la gente que tiene acceso a las redes sociales”, indicó el legislador.El jueves, el PDC y el PCN presentaron una propuesta para incorporar en el decreto del presupuesto siete rubros desfinanciados: $4,532,878 para complementar el escalafón de Salud, con lo cual se cubriría el 95 %, ya que el Gobierno solo contempló fondos para el 80 %; $4 millones para la ley de veteranos de la Fuerza Armada y desmovilizados del FMLN, pues solo están contemplados $2 millones; además, $230 millones para la amortización de la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), esto porque el Gobierno, mediante una reforma, pretendía pagar esa deuda con el dinero de dicho fideicomiso, pero la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar y ya no permitió su uso.También, $50 millones para el pago de pensiones de los militares del IPSFA; $35 millones del presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones de 2018; y $110 millones para el subsidio al consumo de la energía eléctrica.Gallegos indicó que recortarán dinero a ciertos ministerios, como Hacienda, para financiar algunos rubros, pero por ejemplo, el FOP no se cubriría en su totalidad. Sin dar más detalles, aseguró que habrá refuerzo a la ley de veteranos y para la Fiscalía General.“Lo que me dijo la presidenta de la comisión de hacienda y diputada del FMLN, Lorena Peña, es que quien va a tener el mayor recorte va a ser el Ministerio de Hacienda. El detalle lo vamos a ver el miércoles por la mañana. A Hacienda le va a quitar casi $20 millones”, aseguró.“Para el FOP habrá que buscar más adelante, con el esfuerzo que se viene haciendo con ARENA con respecto a los bonos”, dijo.En tanto, el diputado de ARENA Donato Vaquerano indicó que con los ajustes no se logra financiar en su totalidad el presupuesto y, por tanto, es inconstitucional y no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Si el presupuesto no se ajusta a la ley, prácticamente sería apoyar presupuestos de la forma de años anteriores y que han llevado al descalabro o la crisis fiscal del momento”, dijo Vaquerano.