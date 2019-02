Trasladan a 140 reos de penal de San Vicente

Un total de 140 privados de libertad del penal de San Vicente ha sido trasladado hacia otros recintos carcelarios del país luego de la trifulca ocurrida el sábado pasado, que dejó a un interno fallecido y siete lesionados.

Según se informó, la medida es parte de una serie de acciones que se implementan en ese penal para que la situación se normalice.

"Se ha declarado un mes en estado de emergencia en el penal, y ya se han trasladado más de 100 reos", dijo la fuente, que agregó que no se descarta que durante ese periodo más internos también sean llevados a otros penales.

Como parte del estado de emergencia, ayer ingresó al penal vicentino un batallón de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) para realizar una requisa en las celdas, principalmente en los sectores uno y tres donde ocurrió la riña, en busca de ilícitos.

"Entraron desde temprano (la UMO) y no han salido todavía (1 de la tarde)", indicó la fuente. Hasta el cierre de esta nota se desconocía el resultado de la requisa. Varias personas que permanecían ayer en las afueras del penal dijeron no saber nada de sus familiares privados de libertad, ya que aseguraron que en la portería del penal no les dan información.

En tanto, se confirmó que las visitas a los reos también están suspendidas mientras dure el estado de emergencia. En este centro penal únicamente se encuentran recluidos reos comunes, personas que no pertenecen a pandillas.

El fallecido en la trifulca del pasado sábado fue identificado como José Óscar Gómez Campos, quien murió cuando era trasladado hacia el Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente.

Gómez guardaba prisión por el delito de hurto agravado, mientras que los reos lesionados fueron Fidel Humberto Escalante, Osmín Domingo Bolaños, Óscar Alexánder Meléndez Rivas, Jorge Vladimir Ortiz, Luis Antonio Cruz Rodríguez, Carlos Alberto Quevedo Reyes y Jorge Mauricio Torres Menjívar.

En menos de un año es la segunda riña entre internos en este penal, luego de que el 4 de marzo del año pasado cuatro reos resultaran lesionados. En esa ocasión tras una requisa las autoridades encontraron don punzones.