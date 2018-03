Trasladan a 27 reos a penal de máxima seguridad

Lee también

Veintisiete reos pertenecientes a la estructura terrorista MS fueron trasladados ayer por la mañana al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, afirmó que todos los trasladados participaron directa e intelectualmente en asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ocurridos el año pasado.“El traslado de los reos es parte de las medidas que estamos ejecutando dentro del régimen especial penitenciario. Los pandilleros van a tener respuestas contundentes ante su accionar”, manifestó el funcionario.El director de la PNC, Howard Cotto, informó que entre los terroristas que ingresaron al penal de máxima seguridad se encuentra uno de los responsables del crimen de un policía ocurrido a mediados de 2016, quien fue detenido en noviembre pasado en México, cuando intentaba llegar a Estados Unidos y fue capturado por las autoridades salvadoreñas tras ser deportado de ese país en diciembre.Agregó que en el caso del crimen del agente William Carlos Martínez, asesinado en Tonacatepeque, San Salvador, el pasado 12 de enero, las investigaciones han establecido que el crimen no fue cometido por pandilleros, pero que los hechores están en el proceso correspondiente para ser puestos a la orden de un tribunal.“Todo el que atente en contra de policías y militares, aunque no sea pandillero, pasará al penal de máxima seguridad”, indicó.Según las autoridades de Seguridad, los 27 pandilleros trasladados serán sometidos al régimen especial penitenciario: no tendrán derecho a hora de sol, estarán en aislamiento y no podrán hacer uso de las tiendas carcelarias.Los privados de libertad fueron llevados desde los penales de Ciudad Barrios (San Miguel), Izalco (Sonsonate) y Chalatenango, así como de bartolinas policiales de distintos puntos del país.Landaverde aseguró que para habilitar espacios para internar en Zacatecoluca a pandilleros de alta peligrosidad han sido trasladados desde el penal de máxima seguridad hacia otras cárceles internos que ya cumplieron la mayoría de su pena y no representan “un peligro para la sociedad”, además de otros reos con enfermedades crónicas.Dentro de las medidas extraordinarias que se ejecutarán este año el funcionario detalló que se abrirán 12,000 nuevos espacios en centros penales con la finalización del complejo de Izalco y las granjas penitenciarias, además del inicio de la segunda fase en el penal La Esperanza.