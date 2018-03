Trasladan a 426 reos de penal de Ciudad Barrios

Lee también

Un total de 426 reos que se encontraban en el Centro de Cumplimientos de Penas de Ciudad Barrios (San Miguel) fueron trasladados ayer hacia diferentes penales del país. El movimiento de los reos se realizó con el apoyo de 125 elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), 75 agentes del Grupo de Reacción Policial de la Policía Nacional Civil (PNC) y 90 custodios.El primer grupo estaba listo a las 11 de la mañana y el segundo grupo a la 1 de la tarde. Ocho buses salieron del centro penal a las 2:30 de la tarde, en cada bus iban más de 35 presos, todos miembros de las dos pandillas principales del país. La PNC confirmó que fueron divididos en grupos para evitar conflictos durante el traslado.De acuerdo con Carlos Atilio Reyes Cornejo, jefe de la subdelegación de la PNC de Ciudad Barrios, el traslado se debe al cumplimiento de las medidas extraordinarias de seguridad y ante la violencia en el comportamiento de los privados de libertad en el interior del centro penal migueleño.“Estos internos son los más influyentes y más violentos, a causa de ello estamos realizando esta acción de trasladarlos a otros recintos que representan mayor seguridad”, aseveró. De hecho, el viernes anterior dos reos resultaron lesionados al explotar una granada en una de las celdas.El jefe policial no especificó a qué centros penales fueron trasladados; sin embargo, un agente de la PNC aseguró que dos buses iban al de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz.Reyes agregó que desde el fin de semana, tras la explosión de la granada, se desarrolla una requisa en algunas celdas del penal, encontrando hasta ayer teléfonos celulares, navajas, cargadores solares para celulares y chips, de los cuales no detalló la cantidad.En su cuenta de Twitter la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que durante el proceso de revisión fue hallada una granada holandesa MiniU40, paneles solares, tabletas y radiocomunicadores.Según versiones policiales, la explosión de la granada el viernes anterior en la madrugada ocurrió en el sector 1 del penal, cuando un grupo de pandilleros que estaba en la celda 3 cortó los barrotes y salió para tirar el explosivo a los reclusos de la celda 1. “Para que no se escuche ruido, lo que hacen es ponerse a cantar mientras están cortando los barrotes. La mayoría de reos que estaban siendo trasladados este día (ayer) son los que planearon tirar la granada”, informó una fuente de la Policía que pidió anonimato.Un investigador de la PNC informó que los aparatos inteligentes, las navajas y los chips hallados se encontraban ocultos en las paredes de las celdas, y afirmó que en los próximos días se realizará un registro en las viviendas que se encuentran en los alrededores del centro penal para verificar si hay conexiones inalámbricas para que los reos puedan obtener señal en sus celulares y poder tener internet, hacer uso de las redes sociales y el correo electrónico. Solamente tienen que activar en sus teléfonos inteligentes la función de wifi para conectarse.Según la PNC, la mayoría de reos trasladados ayer son cabecillas de pandillas, quienes se encargan de dar órdenes para que colaboradores cometan hechos delictivos. Las autoridades sospechan que los asesinatos ocurridos de octubre de 2015 al 15 de febrero de este año han sido ordenados por pandilleros que se encontraban en dicho penal.