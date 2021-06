Trasladan a comerciantes

La alcaldía de San Miguel trasladó a los comerciantes que se encontraban instalados en el mercadito móvil de la Plaza de Toros hacia el mercado San Nicolás.

La reubicación ha generado opiniones divididas entre los vendedores pues algunas aseguran no estar de acuerdo con la decisión; mientras que otros afirman que tendrán pérdidas económicas debido a la poca afluencia de compradores en el mercado San Nicolás.

Cristian Castillo, uno de los reubicados, atiende su puesto de venta de carnes y embutidos, y asegura que la decisión de reubicarles les tomó por sorpresa y no tuvieron tiempo de buscar otras opciones. "Fue algo imprevisto, no dieron la oportunidad de prepararnos, no les pudimos decir ni los clientes que nos íbamos a cambiar", expresó.

Añadió, que además de los pocos clientes que visitan el mercado San Nicolás, se suma el problema de que el edificio se encuentran en malas y que no hay seguridad del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).

"Aquí la presencia del CAM es prácticamente nula, incluso los vendedores de verduras tienen que irse a las calles, a buscar ganar algo porque no pueden estar esperando que las personas vengan acá", dijo. Al respecto la alcaldía informó que el traslado se debió a que era necesario recuperar el terreno de la Plaza de Toros.