Trasladan a más reos de Izalco hacia otros penales

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) realizó nuevos traslados de privados de libertad desde el centro penal de Izalco, en Sonsonate hacia los penales de La Esperanza (Mariona) y de Usulután. Los movimientos fueron confirmados por familiares de reos y fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Lo único que sabemos nosotros es que unos 25 buses vinieron y se los llevaron para otro penal. Acá algunos han venido porque quieren confirmar si su pariente fue trasladado, pero a veces los policías no quieren dar información porque dicen que ellos no saben nada”, comentó la pariente de un recluso que prefirió no ser identificada.

Los traslados se realizaron entre la noche del martes 26 de julio y miercoles 27; sin embargo, hasta el momento la Dirección de Centros Penales no ha dado información al respecto.

Familiares de reos publicaron videos en redes sociales en los que se observan al menos 12 autobuses que trasladaron a los privados de libertad.

Fuentes policiales asignadas en la zona confirmaron los movimientos; pero no dieron detalles, argumentando que como elementos de la corporación policial desconocen al respecto, ya que es la Dirección General de Centros Penales la que coordina los traslados.

No obstante, dijeron que los trasladados fueron privados de libertad de la fase 3 de Izalco.