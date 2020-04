Trasladan a oficial de PNC tras captura en caso amenazas

Sin cargo y con un menor salario fue trasladado el oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) que estuvo al mando del operativo donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la corporación policial capturaron a Aaron Elías Martínez Santos, de 39 años, procesado por hacer circular en redes sociales un video donde aseguraba tener al menos 60 personas a disposición del presidente de la república, Nayib Bukele, y por lanzar amenazas en contra de sus opositores políticos.

"Eso fue (la captura de Martínez Santos) el 23 de abril por la noche y ya a las 8 de la mañana del siguiente día ya estaba el traslado del oficial que había dirigido la operación, sin cargo de ninguna índole", explicó la fuente policial.

La fuente cercana al caso, sin embargo, detalló que por esta razón el único que fue removido de su cargo fue el oficial al mando de la operación y no el subdirector de Investigaciones de la PNC.

"Hay un deber constitucional y legal donde la policía de Investigaciones es auxiliar en la investigación, y desde el momento que se recibe un requerimiento es obligación hacerlo; sino se investiga, cae en incumplimiento de deber", explicó uno de los agentes cercanos a la detención de Martínez Santos.

LA PRENSA GRÁFICA intentó contactar al fiscal del caso y autoridades policiales de San Salvador, sin embargo, negaron estar facultados para dar a conocer detalles del procedimiento de ese caso.

Martínez Santos fue enviado a prisión provisional mientras es investigado por los delitos de apología del delito e incitación pública de actos de terrorismo tras la audiencia inicial ante el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, el domingo recién pasado.

El imputado fue detenido en un operativo policial y de la Fiscalía después de aparecer en un video en redes sociales amenazando a todo aquel que se opusiera a las decisiones tomadas por el presidente Bukele durante la emergencia nacional.

En el video, Martínez Santos dijo tener al menos 60 personas a su disposición para defender al mandatario salvadoreño. "Que paren porque yo no tengo por qué estar en esta situación. Toda la vida he servido a esta patria y no es justo que me acaben de esta manera", dijo el acusado.

Las autoridades dijeron que el detenido portaba licencia de armas, pues trabajaba como guardaespaldas en el municipio de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.