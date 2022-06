Trasladan a personal médico del Hospital El Salvador tras video que evidenció inundaciones

Personal médico que laboraba en la base del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) del Hospital El Salvador (HES), ubicado en el extinto Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), fueron trasladados la semana pasada a otras sedes médicas , después de que circularan varios videos que evidenciaron inundaciones en el área del anfiteatro, luego de la lluvia del pasado miércoles .

Los afectados denunciaron que las autoridades reunieron a todo el personal para evitar que la información se filtrara y aseguraron que los jefes les pidieron no hacer públicos los videos.

"Dieron la orden de que no se hiciera nada público y al final salió, lo primero que hicieron fue quitar a la doctora que coorrdinó ese día. Asumieron que ella lo había hecho público o que no había podido evitar que todo se inundara y realmente era inevitable", dijo una de las afectadas que pidió no ser identificada.

En el anfiteatro opera desde hace un año y medio la base del SEM, pero los trabajadores aseguran que ese lugar no ofrece las condiciones adecuadas y que desde hace siete meses les ofrecieron mejoras en las instalaciones, pero nunca fueron realizadas.

En total, aproximadamente 160 trabajadores fueron trasladados a unidades de salud o a otras sedes. A través de un memorando, enviado por el gerente de emergencias médicas, Mario Díaz, informaban sobre la distribución del personal operativo de Bases Operativas del Sistema de Emergencias Médicas (BOSEM).

"Se ha tomado en consideración la redistribución del personal de la BOSEM del H.E.S hacia otras bases periféricas y otras instituciones", reza parte del memorándum que recibieron los empleados que fueron removidos del HES hacia otras sedes.

Empleados del SEM también denunciaron que en cada turno de 24 horas se concentraban más de 60 personas en el lugar asignado al SEM. Afirmaron que no hay un área de descanso y que el año pasado les pidieron $10 para realizar mejoras en los dos cuartos. "Nos cobraron una cantidad de dinero para poner aire acondicionado en dos cuartos, pero al final no los pusieron nada", mencionaron.

En el SEM habían cuatro grupos de turno con 60 empleados cada uno. Con los traslados solamente quedaron 20 en cada grupo. "Los cuatro coordinadores s eligieron a las personas que se iban a quedar en la base del Hospital El Salvador que casi todos son amigos o cercanos ", mencionó la fuente.

Además, denunció que a muchos de los empleados los enviaron a zonas peligrosas o lejos de sus casas. "Hay mucha incertidumbre y lo peor es que las jefaturas no dan ninguna explicación, a pesar que hay personas que les queda muy extraviado y los han mandado a zonas muy peligrosas como en la unidad de Alta Vista", añadió.