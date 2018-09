Trasladan clínica ISSS a un local más amplio

Marco Gil fue uno de los pocos pacientes en ser atendido ayer al mediodía en el nuevo local de la Clínica Comunal Panamericana del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que ahora se ubica en la 17.ª calle poniente, del barrio San Nicolás, en el municipio de San Miguel, a casi un kilómetro de distancia de donde estaba.

Gil dice que se enteró del traslado luego de leer un aviso que fue colocado a la entrada del antiguo local, ubicado en la intersección de la carretera Panamericana y la 2.ª avenida sur.

"Cuando leí la nueva dirección me subí a mi moto y me vine para acá. No me tardé mucho en llegar, porque queda relativamente cerca", contó el paciente antes de ser atendido casi de inmediato, pues la clínica estaba prácticamente vacía.

Pero esta rapidez no existía en el antiguo local, que solía sobresaturarse de pacientes, sobre todo en horas de la mañana y principios de la tarde, ya que cubre un área muy populosa de la ciudad migueleña.

El caso de la derechohabiente Sandra Hernández fue diferente, pues llegó al local anterior para consultar por un cuadro gripal y se topó con un rótulo que anuncia el cambio de ubicación, por lo que tuvo que abordar otro bus y caminar una cuadra para llegar a la clínica.

"En carro no queda muy lejos, pero ya a pie es bastante difícil de llegar, por lo que hay que agarrar bus o taxi. Yo no sabía que se habían movido, porque la última vez que vine no me dijeron nada, pero aquí es más amplio. Todavía están arreglando, pero se mira que va a quedar bonito", contó la mujer que ya está jubilada.

Empleados de la Clínica Comunal ISSS Panamericana confirmaron que en los primeros tres días han tenido menos pacientes que en semanas anteriores, lo cual atribuyen al cambio de local. Sin embargo, consideran que en los próximos días la atención se irá normalizando.

Antony Allan Gregg, director de la clínica, explicó que el cambio de local se hizo para mejorar la atención al usuario.

El área de cobertura con la clínica en el nuevo local es la misma: desde el barrio San Nicolás hasta las colonias Palo Blanco, Barrio Concepción y Ciudad Real.