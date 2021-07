Traslado de policía en situación complicada podría cancelarse

El agente David Holman Rivera Ángel, destacado en la subdelegación de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, espera una notificación de última hora que cancele su traslado a un puesto policial en Dolores, Sensuntepeque, Cabañas, donde ha sido enviado pese a que hace un mes fue operado de su pierna derecha y ha quedado incapacitado físicamente.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) fue quien hizo la denuncia sobre el traslado que calificó como "inhumano" y que fue ordenado por el mismo director general de la corporación, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas.

"(Arriaza Chicas) ordena el traslado a un municipio fronterizo del agente Holman Rivera, quien prácticamente es una persona inválida (con el 60% de discapacidad según evaluación médica)", publicó en un tuit que fue acompañado con una hoja del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el que se establece la condición médica de Rivera.

Según documentos médicos presentados por el agente Holman, el dictamen de la Comisión Calificadora de Invalidez determina que él tiene solo el 60% de movilidad y de capacidad de trabajo.

El agente Holman habló con LA PRENSA GRÁFICA y manifestó su preocupación al respecto, ya que no puede hacer más de 10 pasos ni apoyarse en su pierna dañada. Únicamente puede andar en silla de rueda.

"A mí me operaron el 28 de junio, apenas he cumplido un mes. Me han colocado platina con ocho clavos y por eso ando en silla de ruedas, sería muy difícil trasladarme", aseguró Holman.

Dijo que aún está a espera de que le entreguen la radiografía de la pierna que se hizo el miércoles para que le otorguen la incapacidad correspondiente de tres meses. Ya se había hecho una la semana pasada pero por no tener dinero para pagarla no se la entregaron.

Antes de la operación Rivera trabajaba en labores administrativas en la subdelegación de Chalchuapa, que está en la misma jurisdicción de su casa.

Por las condiciones delicadas de su pierna estaba conforme con los trabajos, pese a que se movilizaba en silla de ruedas y eso no era impedimento para realizar su trabajo. Ahora él tiene la incertidumbre de cómo realizará su traslado hasta Cabañas, ya que no puede caminar por cuenta propia y faltan meses para su recuperación total.

Al ver la situación recurrió a una compañera que está en el área administrativa de la PNC para que le brinde una ayuda con el trámite de la cancelación del traslado. Dijo que están haciendo lo posible para evitar la situación.

El agente Holman tuvo un grave accidente que le destrozó la pierna hace tres años y durante todo ese tiempo permaneció con la pierna dañada, pues no recibió ayuda de la corporación.

Eso a pesar que buscó atención en Bienestar Policial, donde nunca solucionaron la problemática. Y aunque estuvo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) jamás lo operaron y en junio denunció a la PNC por negligencia.

Gracias a la ayuda de una ONG logró la operación el 28 de junio en un hospital privado y también contó con la ayuda de varios salvadoreños que lo apoyaron con los gastos. Al cierre de esta nota dijo que le avisaron que pronto le llegaría el documento de cancelación del traslado.