Traslados, desorden y falta de pago a personal de Hospital El Salvador

La marcada caída de casos y hospitalizaciones por covid-19 ha derivado en traslados de personal desde el Hospital El Salvador (HES) hacia otros hospitales públicos del área metropolitana de salud, incluyendo médicos, personal de enfermería y otro personal sanitario, pero la desorganización con la que han ocurrido los traslados ha encendido las alarmas.

Para comenzar, la notificación de los traslados llegó un día antes, no hay certeza de cuánto tiempo durará ni mucho menos si van a regresar en algún momento al hospital exclusivo para covid-19.

"Desde el mes de abril ya no había pacientes que requirieran tanta atención hospitalaria en el Hospital El Salvador, por lo tanto, el número de médicos contratados es bastante, sobrepasamos los 500; entonces, en el sentido de que ya no había trabajo en el HES, se nos envió a cubrir áreas a otros hospitales", manifestó personal del HES que pidió anonimato.

Los contratos de este personal es bajo servicios personales y fueron contratados para las áreas de medicina, enfermería, farmacia y nutrición, entre otras. "Solo para la unidad de cuidados intensivos (UCI) había cuatro grupos de 32 médicos y para la unidad de cuidados intermedios (UCIN) también, más el personal de enfermería", detalló una de las fuentes.

El año pasado, cuando hubo una baja de casos, también habían sido trasladados, pero solo durante un mes; en esta segunda ocasión, los traslados ocurrieron en abril. "Nos repartieron entre el Rosales, el Zacamil, el Saldaña y el San Rafael. Al sector de la UCI lo mandaron al Rosales. Ya vamos para dos meses en esta situación. Y lo que no nos ha parecido es que todo ha sido sin previo aviso, no nos han dicho si vamos a regresar al HES o adónde nos van a mandar después, si a una unidad de salud o a otro hospital. La dirección no tiene un plan o una estrategia sobre qué va a hacer con la gente que contrató. estamos en la incertidumbre sobre qué va a pasar con nosotros", se quejó uno de los afectados.

La falta de planificación es tal que este personal no tiene ni siquiera claridad sobre sus funciones después del traslado.

"No tenemos funciones médicas, Estamos allí como en un papel de estudiantes, para que me entienda. No podemos hacer procedimientos sin preguntarles primero a los residentes, que son los estudiantes en el hospital. Entonces, nunca el HES se coordinó con los demás hospitales para establecer qué tareas específicas íbamos a realizar. Ni siquiera nos han enviado a nuestras áreas de especialización, sino que solo estamos en las áreas de hospitalización y emergencias. Es un desorden total. Las jefaturas hicieron una especie de decálogo de lo que los médicos sí pueden hacer, pero, por ejemplo, cirugía es un desorden", comentó una fuente.

Las irregularidades no terminan allí.

El personal afectado también denunció que han trabajado turnas de 24 horas consecutivas y no han recibido el pago correspondiente a las nocturnidades.

El pago de nocturnidad al personal de salud está contemplado en el decreto ejecutivo número ocho en febrero de 2021, que en su artículo 3 establece "una retribución mensual adicional y temporal por las jornadas nocturnas que realice, equivalente a un 25 % por cada hora laborada en jornada nocturna". Venció en septiembre de 2021, pero fue prorrogado hasta diciembre. "Nos prometieron que si bien era mediante decreto transitorio, iba a ser perenne, pero hoy le tiran la bola a los hospitales para que de sus propios recursos paguen nocturnidades. Nos deben las nocturnidades de marzo, abril y mayo", denunciaron.

LA PRENSA GRÁFICA ha hecho una solicitud al Ministerio de Salud (MINSAL) para conocer sus valoraciones sobre esta situación.