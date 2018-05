Traspaso oficial de terreno para nuevo complejo Cacique

Por muchos años los pobladores del cantón El Piche, en el municipio de El Carmen, en La Unión, han anhelado y esperado la construcción del nuevo Complejo Educativo Cacique, obra que se convertirá en realidad en los próximos meses, según informaron autoridades del Ministerio de Educación (MINED), del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y del Comité Salvadoreño El Piche, integrado por compatriotas que residen en Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, después de dos años de realizar varios trámites para que el terreno donado por una familia radicada en Los Ángeles, California, EUA, pase a manos del Estado, se realizó el traspaso de las tierras en donde se construirá el nuevo centro educativo, con área de 21,800 metros cuadrados.

“Ya está (el terreno) legalizado a favor del ramo de Educación. Este será el complejo físico en donde se construirá la escuela. Antes no se había construido porque no estaba legalizado, y cabe decir que de 5,134 centros educativos que tiene el país, al menos 4,000 inmuebles no estaban legalizados, pero hoy el 60 % está legalizado y eso nos facilita la inversión en cuanto a infraestructura”, dijo el funcionario público.

Agregó que la nueva infraestructura educativa contará con dos niveles y tendrá aulas de clase desde parvularia hasta bachillerato, laboratorios de cómputo y de ciencias, biblioteca, sala de maestros y otras áreas.

El futuro Complejo Educativo Cacique beneficiará a cerca de 400 estudiantes de más de 13 comunidades rurales situadas alrededor del municipio unionense de El Carmen. La inversión estimada de la construcción será de $1.8 millones, y se hará justo a la par de la Casa de la Amistad, otro proyecto financiado por el comité El Piche.

El presidente de dicho comité, Enot Rubio, manifestó su alegría porque los niños y jóvenes del cantón podrán asistir a una escuela que tenga todo lo necesario para que puedan aprender y no se involucren en pandillas.

“Me siento muy contento porque muy pronto esta obra estará finalizada y estamos poniendo las herramientas necesarias en cada uno de estos jóvenes para que no haya excusa (para abandonar la escuela)”, expresó Rubio.