Tres de los nuevos detenidos tuvieron funciones públicas

Al menos tres de los 10 detenidos recientemente en el caso del expresidente Elías Antonio Saca figuraron con alguna función pública durante su ejercicio profesional, según registros públicos.Las personas que trabajaron para el Estado son: Sonia Guadalupe Morales de Reyes, quien fue parte de la dirección financiera de Casa Presidencial; Milton Romeo Avilés Cruz, quien fue miembro del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCA); y Oswaldo Octavio Orantes Marenco, quien fue supervisor de las edificaciones para hospitales y unidades de salud, todos durante la gestión de Saca.Entre los capturados también están algunos publicistas y miembros de empresas de Saca. Entre ellos está Óscar Edgardo Mixco Sol, quien además de ser hermano de la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol ha sido representante legal de las empresas Grupo Samix y de la Sociedad Promotora de Comunicaciones.José Antonio Lemus Zelaya y Rolando Alberto Durán Acevedo, otros de los capturados, han sido miembros de juntas directivas de América Publicidad, que tiene contratos activos con la alcaldía de San Salvador y el TSE.Las autoridades también capturaron al hermano del ya procesado exsecretario de Juventud César Funes, Gerardo Antonio Funes Durán, quien es miembro de la agencia Funes y Asociados.El director de la PNC, Howard Cotto, aseguró que entre los detenidos se encontraban algunos miembros del Organismo de Inteligencia del Estado, pero no los identificó. Miembros de la Fiscalía dijeron no tener información al respecto.En la lista también está María Emma Suazo, quien aparece acreditada como una profesional de Química y Farmacia.Las autoridades explicaron que no ubicaron a cuatro de las personas para quienes giraron órdenes de captura, pero no precisaron las identidades. Existe la posibilidad, según Cotto, que tres de ellas se encuentren fuera del país.