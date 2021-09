Tres días sin servicio de agua potable

Habitantes del municipio de Turín, Ahuachapán, denunciaron el desabastecimiento de agua potable desde hace tres días.

Aseguran que en la zona es frecuente quedarse sin el servicio de agua, situación que incrementa el presupuesto familiar porque ya que aparte de pagar el recibo, se ven en la necesidad de comprar los barriles con agua.

"Nos quedamos sin agua desde el domingo, no cae ni una sola gota, pero los recibos siempre vienen igual: entre $5 y $8. Junto a mi esposo somos mayores y no podemos abastecernos del agua de las pipas, así que me toca comprarla porque no voy a sufrir por el agua", expresó Rosario de Cabrera, de 81 años.

Por su parte, Jorge Tobar, quien se dedica a la venta de agua, expuso que diariamente realiza hasta cinco viajes para abastecer a sus clientes con el vital líquido. Explicó que cada barril lo vende en $6. "Ahorita las personas están sintiendo la falta de agua", indicó el comerciante.

Roberto Mazariego, secretario municipal, explicó que según la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) la irregularidad en el servicio se debe a un desperfecto en la bomba que suministra el agua al municipio porque el fin de semana las fuertes tormentas y un bajón de energía fundieron una de las piezas de la bomba, la cual tienen que extraer para verificar sus daños.