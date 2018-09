Tres diputados irán a Roma a canonización con fondos públicos

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció ayer que los diputados Numan Salgado, de GANA; Francisco Merino, del PCN; y Nidia Díaz, del FMLN, viajarán a Roma para la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Los gastos de sus viajes y viáticos correrán por cuenta de la institución.

“Yo fui invitado a ir a Roma por la Presidencia de la República a la canonización de Monseñor Romero; entiendo que, si yo no quiero ir, el primer Órgano del Estado debe estar representado. Le respondí a Casa Presidencial que yo no iba a ir; probablemente son $6 mil, $7 mil de viáticos para este servidor, pero acepté cuando dos diputados me dijeron: ‘Doctor, si usted no va a ir, podemos ir nosotros’ y les vamos a dar el boleto aéreo y les vamos a dar los viáticos. Eso nos va a hacer subir el rubro de viáticos y de boletos aéreos...”, explicó.

Las declaraciones de Quijano se dieron en una conferencia de prensa en la que explicó detalles del presupuesto institucional.

Por su parte, el diputado Numan Salgado, de GANA, dijo este jueves que por lo menos la comitiva lleva representantes de varios partidos y no como otras donde solo han ido de ARENA. Dice que sí es importante asistir porque "no es un evento que se vuelva a repetir, no creo que ARENA nos haga el favor de tener otro santo".

Entre tanto, Francisco Merino aseguró que sí tiene lógica que vaya una comisión de diputados porque representan al pueblo y porque irán otras también. Señala que el salario de un diputado no es suficiente para pagar el viaje y que quienes dicen que no usan fondos públicos es porque reciben dádivas.

Sobre lo que han gastado en viajes y viáticos, el Quijano declaró que el monto ha bajado.

De enero a abril dijo que reportaron un gasto de $285,000. Desde que comenzó su gestión hasta la fecha, informó que se han erogado $100,000, es decir, $185,000 menos.

Hoy en la sesión plenaria se aprobará el presupuesto para 2019 de la Asamblea, que asciende a $58.3 millones.