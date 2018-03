Tres fallecidos y cuatro heridos en accidente vial en La Unión

Lee también

Tres empleados de un canal de televisión de Santa Rosa de Lima (La Unión) murieron y otros cuatro resultaron lesionados en un accidente automovilístico ocurrido ayer por la mañana en el kilómetro 197 de la carretera Panamericana, en el caserío El Carbón, del cantón El Rebalse, en la jurisdicción de Pasaquina.La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los fallecidos como Javier Alexánder Álvarez, de 25 años; Edwin Alexánder Flores, de 29; y Cristóbal Villatoro, de 25 años. Este último también laboraba para una radio de La Unión.En tanto, los lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, uno de ellos –debido a lo delicado de las heridas– fue remitido al hospital regional de San Miguel. Fueron identificados como Olvin Javier Turcios, Luis Alexánder Duke, Évelyn Claribel Escobar y Josué Amaya, quien presuntamente manejaba el automóvil durante el percance vial.Todos se conducían a la ciudad unionense en el pick up placas P-700-671, el cual supuestamente era manejado a excesiva velocidad, según las autoridades policiales. “Al parecer el vehículo presentó desperfectos mecánicos en una llanta (se salió), debido a la excesiva velocidad a la que se conducían, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se saliera de la vía”, detalló un oficial.Se presume que los tres lesionados viajaban en la cabina del pick up, mientras que los que fallecieron y uno de los heridos iban en la parte trasera. Al momento del desperfecto del vehículo estos cuatro salieron volando, pues el conductor realizó un giro brusco de retorno y quedó en la calzada en sentido contrario. Las víctimas quedaron a la orilla de la carretera y murieron al instante.“En este punto de la carretera Panamericana siempre se han dado accidentes de tránsito con víctimas mortales debido a que es un tramo de recta, y las personas sobrepasan los límites de velocidad establecidos y el estado de la vía no está en buenas condiciones”, indicó un vocero policial.Los comunicadores regresaban de trabajar en una actividad que se había realizado en el cantón Piedras Blancas, de Pasaquina, y se dirigían hacia la ciudad de La Unión a dejar a Cristóbal Villatoro, quien tenía turno por la mañana en una radio.“Tengo mensajes de uno de ellos anoche que me decía que estaba haciendo realidad sus sueños de presentador y es triste y lamentable la situación que les ha pasado ahora”, comentó uno de los amigos de los fallecidos.La División de Tránsito Terrestre de la PNC aún no ha logrado confirmar o descartar si el conductor iba bajo los efectos del alcohol. Por su parte, el médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) dijo que era difícil verificar la presencia de bebidas embriagantes en alguno de los fallecidos.Pero de manera preliminar aseguraron que todo apunta a que la causa principal del accidente fue la excesiva velocidad y el desperfecto mecánico en una llanta del pick up.Entre enero y lo que va de febrero, la División de Tránsito Terrestre de la Policía en La Unión ya reporta seis personas fallecidas en accidentes de tránsito. El año pasado se reportaron 31 muertes en accidentes automovilísticos, lo que reflejó un aumento del 15 % respecto a 2015.