Tres feminicidios en San Salvador en menos de cinco días

Teresa del Carmen Fuentes, de 27 años, fue estrangulada el jueves pasado por la noche y luego llevada al kilómetro 12 de la autopista Este-Oeste (mejor conocida como carretera de Oro), donde el cadáver fue lanzado desde el puente de Majucla, ubicado entre los municipios de Apopa y Cuscatancingo, así lo detalló la fiscal del caso.Una hermana de Fuentes llegó a la escena del crimen y explicó que el jueves por la tarde salió de su casa, en la colonia Las Colinas 2, de Ciudad Delgado, a un costado de la carretera Troncal del Norte y desde ese momento desapareció. “Ella salió de la casa porque dijo que la llamaron. Dijo que ya iba a regresar, pero ya no regresó. Nos preocupamos y comenzamos a preguntar a toda la gente que la conocía, pero nadie sabía nada, hasta que nos llamaron hoy (ayer) diciendo que la habían encontrado muerta”, dijo.La familiar detalló que algunos vecinos, del pasaje 17 de la colonia, mencionaron que Fuentes llegó al parqueo y se subió en un vehículo tipo sedán, color negro, que la estaba esperando. En el interior de ese vehículo estaban dos personas que aparentemente Fuentes conocía, ya que no fue obligada a abordarlo.La hermana también dijo que Fuentes ya había sido amenazada de muerte por una prima, pero no explicó el porqué la había amenazado.La fiscal del caso dijo que Fuentes presentaba señales de estrangulamiento y que no fue herida con ningún tipo de arma.Los otros golpes que el cadáver presentaba fueron provocados mientras rodaba hacia la base del puente.El caso de Fuentes es el segundo feminicidio que la Fiscalía General de la República (FGR) ha informado en menos de 48 horas en la autopista Este-Oeste, ya que el miércoles fue encontrado el cadáver desmembrado de una mujer, junto al de un hombre envuelto en sábanas, en el kilómetro 19.Además es el tercer feminicidio en menos de cinco días. El primero de los tres casos ocurrió el domingo durante la madrugada en la colonia Centroamérica, donde José Adonai Castillo Chicas apuñaló a su novia María Cecilia Santamaría y luego se escondió en el techo de la vivienda, donde la Policía Nacional Civil (PNC) lo encontró con el arma homicida y lo capturó. El caso ya fue judicializado (ver nota del caso en página 16).La Fiscalía, además, informó que en el cantón Los Naranjos del municipio de Cojutepeque, Cuscatlán, fue asesinado con arma de fuego un hombre no identificado, quien tenía aproximadamente 30 años. También comunicó que en el kilómetro 26 de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa, fue asesinado otro hombre del que tampoco se supo la identidad.En la colonia Zacamil de Mejicanos, según informó la Policía, hombres armados provocaron un tiroteo ayer donde no hubo lesionados, solo daños en un vehículo estacionado en la zona.